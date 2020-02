J Balvin se quedó con algo muy valioso de Jennifer López: ¿qué fue?

J Balvin también hizo historia el domingo en el Super Bowl celebrado en Miami uniéndose a los esfuerzos liderados por Shakira y Jennifer López para dejar el nombre de los latinos en la cumbre.

Y a pesar de que el colombiano es tan reconocido como la protagonista de la película Hustlers, quienes lo conocen saben que es al mismo tiempo un hombre muy humilde, que no se deja omnubilar por las nubes de la fama. Por ello, el jovencito no tuvo problema alguno en confesar que se quedó con algo de Jennifer López, con quien cantó a dúo, sino que lo presumió para envidia de muchos.

J Balvin logró una preciosa fotografía junto a la Diva del Bronx luego de la presnetación que hicieron en el Hard Rock Stadium, en la que abrazó a la cantante como un niño chiquito, mientras que con mucha sencillez la neoyorquina también lo abrazaba.

La cara de felicidad y la enorme sonrisa del colombiano, quien ahora luce su prominente barba, hablan por si solas, sobre un momento que fue captado en cámara y que el artista atesorará como uno de sus grandes y especiales recuerdos.

Pero J Balvin fue más allá y no se quedó solo con las ganas de presumir la foto al lado de J.Lo, sino que además le hizo una dedicatoria y mencionó lo sencilla que es la Diva del Bronx.

“Gracias por permitirme brillar sin egoísmo y con tanta humildad, entre más pequeño te muestres más grande eres! GRANDE eres!! @jlo LATINO GANG“, fue el comentario con el que el cantante acompañó la bella fotografía.

Los comentarios de los fans de ambos artistas salieron a flote en asunto de segundos y no pararon de destacar lo bien que ambos lucieron en el escenario.

Por otro lado, hubo muchos que desde ya se atrevieron a vaticinar que muy probablemente este año pudieramos ver algún dúo musical de esta parejita que supo como enamorar al público.