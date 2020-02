Ingrid Martz sufre accidente automovilístico: ¿cómo están la actriz y su bebé de 8 meses?

La actriz Ingrid Martz pasó tremendo susto este domingo mientras se movilizaba por una populosa y congestionada calle de Ciudad de México y sufrió un accidente con otro vehículo.

La preciosa estrella de las telenovelas de Televisa corrió a sus historias de Instagram para postear un mensaje en el que narró lo sucedido y donde dijo que su corazón comenzó a latir a mil por hora, especialmente porque iba en su coche acompañada de su pequeña hija, quien tiene tan solo 8 mecesitos de nacido.

La actriz de la telenovela “Yo amo a Juan Querendón”, explicó que estaba manejando su carro por la avenida del Periférico en Ciudad de México con la preciosa Martina, cuando de repente sintió que otro auto le dio tremendo golpe.

El impacto por fortuna fue recibido en la parte trasera de su vehículo, y reveló que el conductor que ocasionó el accidente la golpeó por una imprudencia, muy común entre muchos motoristas. El hombre perdió la concentración un segundo, por estar enviando mensajes de texto mientras conducíá el coche.

Aunque por fortuna el accidente no tuvo hechos que lamentar, Ingrid si hizo un fuerte llamado a sus seguidores para que cuando manejen lo hagan con total responsabilidad y no texteen cuando esten detrás del timón, pues son incontables los casos de personas que han perdido la vida o han resultado gravemente heridas por este tipo de comportamiento de los conductores.

“Les cuento. Estoy aquí con mi pequeña Martina esperando a que lleguen los de la aseguradora, porque me chocaron. Estaba en el Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad. Y pues el hombre que venía atrás de mi, venía distraído.

Literal, estaba parada, lo veía por el retrovisor como es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba hasta que me pegó y aquí estamos”, narró la bella actriz de 40 años en sus redes sociales.

Diferentes autoridades tanto en México como en Estados Unidos han lanzado intensas campañás para evitar que la gente textee mientras maneja, pues es una imprudencia que puede ser mortal.

A pesar del incidente, Ingrid manifestó que las cosas están bien y que su niñita estuvo muy tranquila y con mucha paciencia acompañandola hasta que llegaron los de la aseguradora para tomar cartas en el asunto.

Hace unas semanas la actriz pasó otro susto cuando narró que se tropezó y su hijita se le zafó de los brazos, dándose tremendo golpe al subir las escaleras.