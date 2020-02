Top 5: Noticias Interesantes febrero 14 del 2020

El mundo del entretenimiento comienza este día de los enamorados con una tierna noticia. La hijita mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, decidió seguirle los pasos a sus famosos papis y anunció que ahora es actriz de Telemundo. Aquí te contamos los detalles.

Y como si el destino se hubiese puesto de acuerdo, las otras noticias relevantes del día tienen que ver también con los hijos de famosos. Enrique Iglesias presentó oficialmente a su nuevo bebé, al igual que la actriz Marlene Favela, quien usó las páginas de una prestigiosa revitas para mostrar a su primogénita.

1. La hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto debuta como actriz

Por ahí dicen que “hijo de tigre, sale pintito” y tal parece que ese es el caso de la pequeña Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, quien a sus 10 años está empezando su carrera como actriz.

Así lo anunciaron la orgullosa madre y la niña, quienes compartieron una imagen en los sets de Telemundo, donde confirmaron que debutará en la serie “100 días para enamorarnos”, donde hará de hija de su propia mami en la vida real, y donde compartirá créditos con Erik Elías, Ilse Salas y Mariana Treviño.

La niña recurrió a su Instagram, pues ya tiene cuenta en esa red social, donde comentó que ya hizo su debut. “Primer día grabando”, dijo Elissa.

2.Enrique Iglesias presenta a su nueva hijita

El fin de semana saltó la noticia de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova se habían convertido en padres por tercera vez, luego de que el hermano del cantante lo confesara.

Y este jueves el cantante confirmó el nacimiento de su nuevo retoño, revelando que fue una niñá, y de paso presentó las primeras fotos oficiales de la bebé.

“Mi solecito 01.30.2020”, fue el único comentario que el cantante hizo para presentar a su baby ante sus millones de seguidores, mientras que la orgullosa mamá compartio un par de fotos adicionales que encantaron a todos ssus seguidores, quienes están felices de saber que los mellizos Nicholas y Lucy, de 2 años ahora tienen una hermanita.

3.Brad Pitt anuncia que desaparecerá un tiempo

Brad Pitt Accepts the Oscar for Supporting ActorWatch Brad Pitt's Oscar 2020 acceptance speech for Actor in a Supporting Role for his portrayal of Cliff Booth in ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD. Watch more highlights from Oscars 2020 on Oscar.com and in the ABC app! 2020-02-10T01:28:35.000Z

El domingo pasado Brad Pitt ganó el Oscar como mejor actor de reparto, por su papel en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Y hoy muchos se preguntan si la estrella del cine seguirá vigente o tiene planes de abandonar el barco, pues en diálogo con la prensa sembró dudas.

“Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahoramismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas”, declaró el actor, quien antes había estado nominado al Oscar por su actuación en las películas, Moneyball, El curioso caso de Benjamin Button y Doce monos.

4.Marlene Favela presenta a su hijita Bella

En octubre pasado Marlene Favela se convirtió en madre, a los 43 años, producto de su matrimonio con George Seely, y ahora decidió presentar al mundo a la pequeña Bella.

La protagonista de la telenovela Gata salvaje, engalana la portada de febrero de la revista People en Español, donde se mostró muy emocionada de mostrar lo grande y hermosa que está su hijita.

“Hoy, hace cuatro meses llegaste a nuestras vidas!!! y no hay palabras para describir lo que significas en mi vida! Llegaste a revolucionar mi mundo! comentó la actriz en su red social. “Eres y serás el amor más grande que jamás conocí, gracias por existir! Te amo por siempre y para siempre!!!”, dijo en su Instagram.

5.Cristian Castro confirma ruptura con Martha Muvdi

Cristian Castro no podrá celebrar un San Valentín con amor, pues acaba de confesar que terminó su relación la la guapa colombiana Martha Muvdi, con quien se veía muy enamorado.

El Gallito feliz hizo la revelación al programa de televisión Hoy, luego de que saliera un video donde una mujer lo acusaba de ser amante del cantante.

“La verdad es que ya no estamos juntos, estoy pasando un poquito mal, sinceramente, porque obviamente nos encariñamos bastante. Fue algo que nos hirió a los dos de alguna manera un poquito, y ahorita estamos. Seguimos ahí, hablando, y estamos tratando de ser buenos amigos y quedar bien. En eso estamos”, dijo el hijo de Verónica Castro.