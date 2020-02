Galilea Montijo revela todo sobre el regreso de Pequeños Gigantes: ¿quién estará?

Sin duda alguna, Galilea Montijo, presentadora del programa “Pequeños Gigantes”, con el carisma, la energía y el gran amor y afinidad que siente por los niños, se ha convertido en una de las conductoras más amadas y vistas de la teleaudiencia.

La mexicana fue entrevistada en el programa Despierta América, de Univisión, y allí confirmó que el programa vuelve nuevamente, noticia que puso feliz a los muchos admiradores que lo siguen, ya que ha sido uno de los de shows de mayor sintonía.

Galilea dijo que se siente muy feliz, y adelantó que el programa, como siempre, viene lleno de mucha diversión. Además detalló las grandes sorpresas que trae la nueva temporada.

“Bueno, feliz, porque ya sabemos que los domingos son en familia”, comenzó diciendo la mexicana.

Una de las sorpresas más sobresalientes es que: “se acaban los escuadrones, cambia completamente la dinámica, hay jueces nuevos”, manifestó.

También confesó que le habían confirmado el regreso a la pantalla de una gran estrella que hace tiempo estaba alejada de las cámaras.

“Regresa Bibi Gaitán, hace años que no sabemos de ella, que no la vemos, les gustó la idea, ¿verdad?, guapísima, sabemos que está haciendo un musical en México, pero no sabemos nada de ella en la pantalla”, enfatizó la Gali.

La exreina de belleza agregó que Albertano y María León serán los otros jueces, pero puntualizó que no se sabe todavía cuál será el cuarto juez, aunque dio un adelanto de quien podría ser, pero para eso ella necesitaría hacer un reto.

Se trata del youtuber de 23 años “Juan Basurita”, Juanpa Zurita, quien lanzó un reto a la conductora, ella misma lo cuenta.

“Yo escuché por ahí que vas a ser un juez de Pequeños Gigantes”, le dice Galilea a Juan, a lo que él respondió: ‘No, yo me dedico a las redes sociales, pero, si tú te lanzas en paracaídas yo soy juez”, le dijo el joven.

La pregunta que se vio venir, fue si la estrella de 47 años era capaz de lanzarse.

“Claro que no, mi temor en la vida es aventarme de un paracaídas, no, yo soy una señora, y me da miedo que los silicones vuelen por ahí”, respondió con mucha gracia la también actriz, de manera jocosa y con una intensa risa.

Otra sorpresa que Galilea dijo, es quién va a ser su acompañante en la conducción del programa.

“Regresa mi Giovani, cachetón, adorado, que se robó el corazón de todo el mundo, lo pedían de regreso, y ya sabes que al público lo que pida”, dijo.

“Ganador, por supuesto, de la temporada pasada, junto con su escuadrón, va a estar tras bambalinas, haciendo travesuras, como siempre, quien sabe que le tocara hacer conmigo y yo feliz de que regrese”, concluyó la animadora.