Murió F.X. Feeney: ¿cómo murió la estrella crítica del cine?

F,X. Feeney, el ex crítico de cine de la revista LA Weekly y autor de libros sobre Roman Polansky, Orson Welles y Michael Mann, murió a la edad de 66 años. Feeney falleció tristemente el 5 de febrero de complicaciones de salud.

El triste fallecimiento de Feeny fue confirmado en un tuit de su compañero crítico, Manohla Dargis del New York Times. “F.X. Feeney, crítico de cine y académico, ha muerto. Tuve el gran privilegio de trabajar con él en LA Weekly, donde fue colaborador habitual. Era un alma encantadora, generosa, gentil y amable con una notable profundidad de conocimiento sobre muchos temas. Fue un honor conocerlo”, dijo la crítica de cine.

Dargis siguió con otro mensaje que rindieron homenaje a la generosidad de Feeney. Sin embargo, Dargis señaló que su generosidad “la volvía un poco loca” ya que ella era su editora. Dargis agregó: “Podía ver lo bueno, el potencial, en todo. No siempre veía la película que estaba en la pantalla. Veía la película que intentaba aparecer en la pantalla“.

Claudia Puig, presidenta de la asociación de críticos de cine de Los Ángeles, le dijo a The Wrap que Feeney murió después de sufrir múltiples accidentes cerebrovasculares el 2 y 3 de febrero. Pug le dijo al sitio web: “Era un escritor increíblemente gracioso y perspicaz y amable, divertido, y persona de gran corazón. Exudaba cortesía y amabilidad, así como una aguda inteligencia. Su fallecimiento es una gran pérdida. F.X. fue miembro de LAFCA durante muchos años y será extrañado”.



Feeney se graduó en 1976 del Instituto de Artes de California, donde estudió estudios de cine. Después de un período dedicado a la animación, Feeney comenzó a escribir para LA Weekly.

En 2015, Feeney publicó su libro, “Orson Welles: Power, Heart and Soul”. Feeney le dijo a TruthDig en ese momento: “Welles es fundamental para la cultura de muchas maneras, pero lo que significan las películas ha cambiado. Las películas ya no están en el centro de la cultura cinematográfica. Si hay una sensación de calcificación, de opiniones sobre él petrificando para siempre tan pronto como se publiquen sus obituarios, tiene que ver con una percepción errónea permanente de Hollywood como el epicentro de las películas”.



Tras la muerte del director de “The Deer Hunter”, Michael Cimino, Feeney, a quien se refería como el “aliado más amable, amable y ardiente”, del director, escribió un obituario para su amigo.

Feeney comenzó su lamento al escribir: “El mundo ha perdido a un gran artista, y yo he perdido a un gran amigo”.

Feeney describió a Cimino como un “chico rudo y hermoso … profundamente sensible, rápido para la ira”. Feeney agregó que él había visto a Cimino por última vez dos semanas antes de su muerte y que el director mencionaba que estaba enfermo. Feeney escribió que los dos “disfrutaron de un almuerzo cálido y sutilmente intenso, lleno de conversaciones enérgicas”. Feeney dijo que Cimino había sido “discreto, pero enfático y sincero”.