“Sopitas” está destrozado por la muerte de su bebé: ¿cómo murió el hijito del animador?

Este es un post largo. Hoy Lucas cumplió su primer año de vida y aún no me la creo. Un año ha pasado del día en el que no sabíamos si lograría sobrevivir su primera noche, de lágrimas, de preguntas y de no saber cómo sería nuestra vida. Estos 365 días me han sacudido de diversas formas e incluso, estoy seguro que al día de hoy, hay una parte de mi que sigue sin digerir todo lo acontecido. El significado de Lucas es un hombre de Luz, y no nos equivocamos con el nombre, pues desde que nació, nos ha iluminado el camino para sortear hasta las horas más oscuras. Sus, ojos, su sonrisa y sobre todo su fuerza y resilencia han sido nuestra guía. En estos doce meses, Lucas ha pasado por doce cirugías, y no, uno jamás se acostumbra a entregar a su hijo a las puertas de un quirófano. Puedes pasarte días, semanas o la vida entera buscando respuestas, pero la realidad es que las cosas pasan y la vida sigue. Tal vez nadie nadie te preguntó si querías tener un hijo con alguna condición, pero a partir de ese momento, TÚ TIENES EL PODER PARA DECIDIR COMO QUIERES ENFRENTARLO. Y eso es clave, porque a partir de este momento, te estás haciendo responsable de cómo quieres vivir tu vida, pero sobre todo, cómo quieres que sea la vida de tu hijo. Hoy Lucas cumplió su primer año de vida. Es un bebé amado y sobre todo feliz. Aún nos quedan muchos retos por delante, pero como Lucas nos ha enseñado, luchando cada día y siempre agradecidos de estar rodeados de amigos que nos apoyan y nos arropan con tanto cariño. Gracias @bforberetta por el amor. Gracias a @dr.enriquevillarrealab , al Dr. Emilio Fernández Portilla, a Claudia, Sergio y a todos los doctores y enfermeras que se han vuelto de nuestra familia extendida. En estos doce meses, Lucas me ha enseñado más a mi, de lo que yo le pueda enseñar a él.