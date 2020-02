Mira cómo luce hoy la mamá de Francisca Lachapel: ¿se parecen?

La vida de Francisca Lachapel ha cambiado del cielo a la tierra desde que la simpática dominicana se ganó el reality show Nuestra Belleza Latina, pero las cosas no han sido diferentes desde entonces solo para la exreina de belleza. La fama y fortuna de la sencilla Francisca también han servico para que su progenitora, la mujer que le dio la vida, tenga una vida mejor.

Y vaya que doña Divina Montero, la mamá de la presentadora de Despierta América, está no solo mejor a nivel de calidad de vida y estabilidad sino que también le hace honor a su nombre.

Doña Divina está cada vez más divina. A lo largo de estos años la madre dominicana ha dado un cambio de 180 grados a su apariencia y hoy no tiene mucho que envidiarle a su hija, pues las dos lucen preciosas.

Francisca lo mostró en su Instagram, al colgar una foto junto a su madre, donde se ve a la señora con un “boo” muy llamativo en delicadas ondas y con el cabello a la altura de los hombros. Además el tono caramelo del pelo le queda de lujo y la hace ver mucho más joven y más sofisticada.

“Extrañando los abrazos de la mamá”, fue el comentario con el que la conductora más querida de Univisión resaltó la bella imagen.

En la foto se ratifica que desde aquellos días de 2017, cuando su hija Francisca le hizo realidad el sueño de regalarle su casita, ella ha tenido una vida más tranquila y feliz, que la ha hecho rejuvenecer.

Los fans de la exreina compartieron bonitas frases para la señora y la animadora, y dijeron que lucen muy parecidas y que se ven casi como hermanas.

Cabe destacar que aunque hoy Francisca y su mami, quien vive en República Dominicana, llevan una hermosa relación, las cosas entre ellas no siempre fueron así, tal y como la exreina lo confesó recientemente, al advertir que en su infancia sintió algo de rencor por su madre por permitir abusos por parte de su padrastro. “Traté en muchos momentos que ella me explicara. Yo le decía ‘mami pero por qué nosotros tenemos que vivir con este señor, por qué tenemos que aguantar tanto maltrato. Y mi mamá me decía cosas que también me marcaron mucho. Me decía ‘cuando tú tengas hijos vas a entender, muchacha tú eres muy pequeña para hablar de esas cosas’ y por mucho tiempo yo también como que me resentí un poquito con ella porque no podía entenderla”, confesó Francisca a Despierta América.

“Después para poder seguir adelante tuve que perdonarla a ella porque ella es el ser más importante en mi vida, es lo que yo más adoro en mi vida”.

Francisca tampoco la tuvo fácil como niña:”A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro. Cuando tú estás en medio de violencia todo el tiempo tú tienes esto en tu cabeza, vives como con esa ansiedad, y todo el tiempo estás pensando de qué manera puedes tú ayudar o, por lo menos era como yo pensaba: cómo puedo ayudar a mami, cómo puedo hacer que ese hombre se vaya de la casa, cómo puedo conseguir dinero para dárselo para que entonces ella no tenga que estar con esa persona”.