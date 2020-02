Francisca Lachapel está muy molesta: ¿qué la hizo salirse de sus casillas?

Hace varios años Francisca Lachapel decidió dejar su natal isla de República Dominicana y armar su nidito en Estados Unidos, pero eso no hace que la exreina de belleza se olvide de su terruño. Y en un gesto que mostró su compromiso con su país y su espíritu patrio, la guapa caribeña expresó lo que siente ante lo que pasa en su tierra.

Y es que, en República Dominicana, un fallo técnico provocó que las elecciones municipales fueran canceladas, cuatro horas después de que se abrieran los centros de votación, lo que causó mucha indignación.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora declaró que, sin ser de ningún partido político, como dominicana es su obligación sentar precedente acerca de lo que se está viviendo en la isla.

“No soy de derecha ni de izquierda. Soy del pueblo!!! Viendo lo que está ocurriendo en mi tierra. La suspensión de las elecciones municipales es muy delicada!”, comenzó diciendo en su Instagram.

“Lanzar bombas lacrimógenas al pueblo que se manifiesta de una manera pacífica, exigiendo su derecho de elegir, es totalmente inaceptable”, enfatizó la joven.

La ex Nuestra Belleza Latina explicó la idiosincrasia dominicana y advirtió que no es justo que quieran pasar por encima de su gente.

“Mi Pueblo dominicano es honrado y humilde pero no se va a dejar usar por nadie”, manifestó la exreina. “Nuestra libertad es un derecho, que costó mucho conseguir!!! Y nadie nos la puede quitar. No permitimos aunque sea con un simple pensamiento que haya un atentado a nuestra democracia”, corroboró la conductora, al tiempo que quiso servir de campana de alerta. “Lo que ha ocurrido es un llamado de atención muy fuerte. Si no actúamos puede ser el principio del fin”, enfatizó Lachapel.

La animadora de televisión dio ánimo a sus compatriotas para seguir adelante, nunca echar pie atrás, contando con su apoyo.

“De la manera más pacífica posible, dejemos bien claro que no estamos ciegos. Que nos preocupa el futuro de la República Dominicana y que estamos más unidos que nunca”, señaló Francisca.

A este profundo mensaje, sus seguidores y compatriotas no se hicieron esperar, respondiendo a su llamado y apoyando su causa.

Entre algunos de los mensajes que recibió, se pueden leer: “Muy bien franscica”, “Así es y dejarnos sentir pero YA”, “indignación es lo que sentimos”.

Otros textos fueron más allá y mencionaron: “Asi es @franciscalachapel somos pueblo, ojalá los urbanos se unan también, porque están calladitos. Parece que los favores del gobierno les compró la conciencia@santiagomatias”.

“Lamentablemente es un país de ladrones, no ha pasado un gobierno que no haya robado, y esto de ahora es porqe no se quieren bajar de ese Palacio”.

Y es que la también actriz siempre se ha mostrado decidida, segura y optimista con todo lo que piensa, hace y emprende, y esto se ve frecuentemente plasmado en los mensajes e imágenes que sube en la red social. Para la muestra un botón otro de esos escritos.

“Con la sonrisa de oreja a oreja.. Deseo con todo mi corazón que así fluya tu día hoy. Te invito a ver el lado bueno de las cosas. ¡Los quiero”, dijo hace un par de díás Francisca, quien frecuentemente se reporta en las redes sociales.