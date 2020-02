Luego de que estallara el escándalo tras las declaraciones de una revista mexicana que aseguró que el actor Fernando Carrillo participó en un trío sexual con una guapísima mujer transgénero y con otro caballero, el galán fue el primero en negar tales afirmaciones y ahora el turno de hablar fue para la mencionada chica.

El programa de televisión Suelta la Sopa se dio a la tarea de contactar a la joven, identificada como Renata Altamirano, y al ser cuestionada sobre el presunto encuentro sexual con el actor venezolano y el periodista Pedro Ferriz Hijar, ella no se quedó callada.

Con mucha tranquilidad y defendiendo su honestidad, la mexicana también negó haber hecho un trío con Carrillo.

VídeoVideo related to habla la chica transgénero sobre presunto trío con fernando carrillo: ¿qué reveló? 2020-02-01T00:12:46-05:00

“Todo lo que dice ahi en realidad (la revista) es falso. Ninguna de mis amigas habló, porque si hubiera sido una de mis amigas, o alguien cercano, hubiera dicho cosas ciertas. Los señores con los que me relacionan en el trío tienen una familia, tanto como yo la tengo, y creo que no guardaron el respeto que debieron darnos a cada uno de nosotros dijo la joven en cuestión, quien al momento de ser interrogada sobre su profesión, dijo: “soy modelo, de vez en cuando maquillo“.

Y ante la insistencia del reportero sobre si tiene alguna relación con el protagonista de la telenovela María Isabel, Renata se mantuvo en su negativa y dijo que la noticia causó tanto revuelo porque la sociedad todavía ve a las mujeres trans como algo de otro mundo.

VídeoVideo related to habla la chica transgénero sobre presunto trío con fernando carrillo: ¿qué reveló? 2020-02-01T00:12:46-05:00

“Yo no miento, y yo no conozco ni al señor Fernando ni a la otra persona, desafortunadamente todavía el que un hombre tenga una relación con una mujer transgénero es un tabú. Yo lo tacho de muy mala onda. Ninguno de los dos, nunca los he visto, para nada. Ni siquiera me han escrito“, advirtió la chica.

VídeoVideo related to habla la chica transgénero sobre presunto trío con fernando carrillo: ¿qué reveló? 2020-02-01T00:12:46-05:00

“Yo no lo conozco para nada (a Carrillo), estoy de frente y lo aseguro, así como el señor Fernando ya lo negó, pues yo tambien lo vuelvo a negar aquí, porque nunca pasó nada, dijo la mujer trans, quien le envió un mensaje al actor. “Si le sirve una disculpa a los dos, pues no se de dónde viene eso. Vengo aquí a decir la verdad. A ninguno de los dos lo conozco, ni al señor Fernando ni al señor Pedro.

Tras enterarse de las declaraciones, el actor habló con el programa de televisión Suelta la Sopa y respondió a los interrogantes con una tajante negativa, asegurando incluso que tomará medidas legales contra Tvnotas por haber difamado su nombre e inventar semejante historia.

VídeoVideo related to habla la chica transgénero sobre presunto trío con fernando carrillo: ¿qué reveló? 2020-02-01T00:12:46-05:00

“Mis abogados se encargarán de hacer lo que haya que hacer. No crean en esta falsa nota, ni siquiera conozco esos personajes con los que me involucran y que Dios los bendiga”, fue el mensaje con el que Carrillo hizo frente a los rumores.

“Es verdaderamente triste, insólito, lo que pasa en algunos medios de comunicacióm, lo iiresponsables que son y lo vulnerables que somos los artistas ante medios como esos agregó el venezolano, agregó el actor.