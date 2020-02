Exatlon 4 EEUU: ¿A quién eliminaron el 16 de febrero, 2020?

View this post on Instagram

Desde ya acompaña a Omar en esta aventura, en la competencia más feroz del planeta @exatlonestadosunidos estaremos informándoles de todo su progreso en la competencia, ya que desde este momento se encuentra incomunicado… Mil gracias por todas las muestras de afecto y sus buenos deseos! Ahora todos somos #teamcontendientes #teamomar #teamrebolaxe #exatloneeuu #telemundo