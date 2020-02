Exatlon 4 EEUU: ¿Logró superar sus temores Melanie Sinquimani?

Exatlon Estados Unidos ya está en marcha con más fuerza que nunca y aguerridos circuitos que ponen no sólo las destrezas de cada atleta, sino la capacidad de vencer sus más profundos temores para triunfar en las arenas, y también en el campo personal.

Tal es el caso de la integrante del team Contendientes, Melanie Sinquimani, cuya ya conocida fobia al agua recientemente la paralizó durante el circuito de La Mina, y hoy volvió a atacarla durante el duelo de emparejamientos.

Justo cuando pensamos que la morena de origen mexicano estaba trabajando en sus miedos, estos regresaron en plena ronda mientras combatía contra Alondra y llegaron a la alberca, la chica del Team Famosos continuó su circuito mientras que Sinquimani se quedó absolutamente paralizada, ante los llamados de ánimo de sus compañeros de equipo, quienes sorprendidos una vez más trataron de tenderle una mano sin éxito.

El escándalo se encendió rápidamente en redes sociales, donde un usuario indicó: No entiendo para qué eligen gente con fobia al agua si eso es parte de los circuitos, igual pasó en temporadas anteriores. Si no puede nadar, ¡Sáquenla! Otros aseguran que la fobia de “Mely” como la llaman afectuosamente sus compañeros sólo le resta avance al equipo Contendientes y podría incluso resultar perjudicial “Ella no suma nada, no aporta.” Dijo otro seguidor de la competencia.

¿De donde viene el miedo al agua de Melanie Sinquimani?

Melanie ha sido muy honesta con sus compañeros y confesó sin tapujos el por qué de esta poderosa fobia: “La razón de mi miedo es que mi hermana falleció ahogada y desde ese entonces le he tenido mucho miedo al agua, ha sido muy difícil para mi, todavía estoy trabajando en ello.”

Mientras Melanie Sinquimani continua en la competencia, desde aquí seguimos dándole ánimos para que supere de una vez por todas sus miedos y pueda florecer como la gran atleta que estamos seguros es.

¡Adelante guerrera!

