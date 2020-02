Exatlon 4 EEUU: ¿Hay tensión entre los Contendientes?

Exatlon Estados Unidos ya está en marcha, y si bien el equipo azul tiene al competidor con la mejor puntuación de la competencia (Chuy Almada), al parecer están pasando por una racha difícil de pérdidas y malas pasadas que está causando un efecto emocional incluso en los participantes más equilibrados.

Luego de perder a varios participantes, y no encontrar una estrategia sólida para vencer al Team Famosos, los azules se encontrarán esta noche con un líder (Almada) aparentemente quebrado, no sólo ante los resultados, sino también las reacciones de algunos de sus compañeros. En el episodio de hoy, el boxeador mexicano le reclama a Mariaqueta su comentario en plena competencia al quejarse de que “Tenía sueño” justo cuando los Contendientes iban perdiendo.

En las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar una usuaria dijo “Ella no fue a Exatlon a dormir, fue a competir y no aporta nada. ¡Sáquenla!”, otro usuario alabó el comentario de Chuy: “Dice la verdad porque es el líder del equipo y a este punto toca hacer los ajustes necesarios, no les ha ido nada bien.” Aseguró.

Lo cierto es que a pesar de que Chuy Almada, en su labor de líder del Team Contendientes, y teniendo la puntuación más alta de la competencia, se ha mantenido firme en su motivación a los demás, pero al parecer, por el avance de lo que veremos hoy, ya llegó la hora de hacer urgentemente los ajustes necesarios para que el Team Azul pueda continuar avanzando en la competencia más feroz del planeta.

Para conocer más de Exatlon Estados Unidos en una etapa de infarto, no se la pierdan de lunes a viernes a las 7pm / 6pm Centro por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.

