Cupido el dios del amor: 5 datos interesantes que debes saber

¿Has sentido alguna vez mariposas en el estómago?, ¿has experimentado una sensación extraña de salir corriendo, para estar al lado de una persona que a veces no entendemos por qué razón nos encanta?, pero que tiene algo parecido a un imán del que no podemos separarnos porque nos hala, y ¿cuándo no estás a su lado, sientes que te hace mucha falta? Bueno, pues lo que esto significa es que te has enamorado, y es algo que nos envuelve a todos en algún momento de la vida.

Se dice que el culpable de este sentimiento es Cupido, el dios del amor y quien es uno de los símbolos de San Valentín.

Hemos oído hablar de la existencia de un niño pequeñito, alado y armado con un arco y una flecha, y que empunta su arco directo al corazón, clavando en él esa flecha, que nos cambia la vida.

Pues aquí te contamos cinco cosas que debes saber de tan importante personaje:

1. Fue víctima de su propio invento, cuando quedó flechado y perdidamente enamorado de una princesa humana llamada Psiques, y todo sucedió porque su madre Venus lo envió a la tierra de los mortales para que Cupido le disparara sus flechas e hiciera que esta se enamorara del hombre más feo, vil y despreciable del mundo, ya que Venus la envidiaba por su gran belleza, pero Cupido no llevó a cabo el cometido de su madre, desobedeciéndola.

2. A su espalda lleva 2 de tipos de flechas: unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo, y otras de plomo con plumas de búho que provocaban la total indiferencia.

3. Cabe destacar que Cupido al enamorarse de Psiques y sentir gran pasión por ella, creció y se convirtió en un apuesto joven, sin embargo, seguía siendo un dios.

4. Cupido y Psique se casaron, cuando los dioses convirtieron a la princesa en una diosa, algo que consiguió ella por todo el amor que demostró sentir por su esposo, y de esta unión nació su hija llamada Voluptas cuyo nombre significa “Placer”, de donde derivan palabras como voluptuosidad.

5. La palabra Cupido significa amor y Piques significa alma. Felizmente el amor y el alma se unieron tras duras pruebas, y a partir de la historia de estos dos personajes el amor ha sido simbolizado por dos corazones atravesados por una flecha: la flecha de Cupido.

En ocasiones pintan con los ojos vendados al dios del amor, porque como dice Shakespeare: “El amor no mira con los ojos, sino con el espíritu”.