¿Por qué prohibieron tomarle fotos a Beyoncé en el funeral de Kobe Bryant?

El pasado lunes se llevó a cabo en vivo, el servicio conmemorativo del funeral público que se realizó en Los Ángeles, en honor a Kobe Bryant, su hija Gianna y las otras siete víctimas que murieron el pasado 26 de enero, cuando el helicóptero donde viajaban se accidentó, en Calabasas, California.

Quien abrió el memorial fue la cantante Beyoncé, quien interpreto “XO” y “HALO”, pero los organizadores del evento no permitieron a los fotógrafos tomar fotos de la interprete en el momento de su presentación, ni tampoco de las hijas de ex estrella de Los Ángeles Lakers, dijeron los editores de The Associated Press y Getty Images, según informó el New York Post.

“Es tan ofensivo para la familia de Kobe y los fanáticos, Beyoncé controla mucho su imagen, por lo general solo permite que se publiquen imágenes seleccionadas de ella, por lo que no se permitió a los fotógrafos en el memorial de Kobe tomar su foto”, dijo un anónimo. informante del evento al Post.

“Se envió un miembro del personal de Staples Center para asegurarse de que no se enfocara una sola cámara en el escenario”, continuó diciendo la fuente.

“Los fotógrafos no podían creerlo. Esto no ayuda en absoluto a la imagen de Beyoncé, es una lástima. La hace ver como una diva. La conmemoración no era sobre ella”, aseguró.

“¿De verdad, en una conmemoración? Ni siquiera la familia de Michael Jackson hizo eso, concluyó la fuente.

Y está no es la primera vez que un incidente de tal índole ocurre con la famosa cantante ganadora del premio Grammy, ya que tiene antecedentes de controlar las diferentes fotos que se sacan de ella.

Según informes, en la presentación del medio tiempo del Super Bowl, 2013, donde la cantautora estadounidense fue la interprete principal, su publicista le envió un correo electrónico a la empresa de medios BuzzFeed, pidiéndole que descartara algunas imágenes de la super estrella en dicha presentación, porque eran poco satisfactorias.

Cabe destacar que, en la conmemoración de Kobe Bryant en el Staples Center, también hicieron su presentación musical las artistas

Alicia Keys y Christina Aguilera, quienes no hicieron ninguna prohibición a los fotógrafos como en el caso de Beyoncé, donde las únicas fotos que pudieron captar de esta fueron a través de la pantalla de televisión.

El Staples Center estuvo lleno entre los que se encontraban, la familia de Kobe Bryant, los ex compañeros de equipo, otros jugadores de la NBA y fanáticos de los Ángeles Lakers.