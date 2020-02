Ashley Graham muestra las estrías que dejó su embarazo: ¿la afectan?

A sus 32 años Ashley Graham ha logrado hacer un nombre en el mundo del entretenimiento, defendiendo una imagen muy distinta a la que suele brillar en las pasarelas o en muchos programas de televisión.

La modelo de ropa de tallas grandes, quien se ha convertido en abanderada de campañas e iniciativas para que cada vez más mujeres se amen y se acepten como son, y quien ha luchado con su propia historia contra estereotipos sobre las formas que debe lucir una mujer, volvió a hacer una fuerte declaración, donde no usó palabras sino una poderosa imagen.

Aprovechando que su bebe, Isaac, producto de su matrimonio con su esposo Justin Ervin está cumpliendo su primer mes de nacido, la animadora de televisión decidió compartir una fotografía, sin ningún tipo de filtro, donde enseñó las estrías que le quedaron en su abdomen tras haber dado a luz a su hijo.

Y como una manera de mostrar que aunque las estrías a algunas personas les genera cierto tipo de rechazo o incluso hay quienes luchan por borrarlas, a ella no le afectan y lo más importante de todo, no la cambian en lo más mínimo como ser humano, ni afectan su auto-estima.

“Soy la misma con historias nuevas”, fue el comentario con el que Ashley acompañó la polémica fotografía, que algunos recibieron con elogios y otros consideraron demasiado cruda.

Recientemente la modelo dijo que aunque el embarazo fue una etapa que requirió de retos, le cambió su vida “para mejor”. Su bebito nació el 18 de enero.

En un reciente programa que hizo para hablar sobre su nueva experiencia como mamá, la preciosa modelo dijo en “Pretty Big Deal”, que haber dado a luz a su hijo de manera natural requirió mucha fortaleza y que eso la hizo volverse una mujer más fuerte aún.

“Ahora que di a luz y lo hice de forma natural y sentí todo, siento que no hay nada que no pueda hacer. Como, no hay nada que pueda venir en mi camino cuando digo: Oh, eso es demasiado difícil. No puedo manejar eso. ESo ya no es así”, dijo la animadora.

Graham también confesó que le gusta mucho que haya productos que facilitan las cosas a las mamás, y mencionó que no tiene nada de malo en que las mujeres sean honestas tras dar a luz y admitan que hay momentos muy difíciles y procesos duros en medio de la recuperación.

“Después de todos estos años en la moda, nunca podría haber adivinado que desechable la ropa interior sería mi prenda favorita, ¡pero aquí estamos! Nadie habla sobre la recuperación y la curación (sí, incluso las partes desordenadas) por las que pasan las nuevas mamás. ¡Quería mostrarles que no todo es arcoiris y mariposas! Ha sido duro”.

AShley hace unas semanas fue objeto de duros ataques en redes sociales, luego de confesar que no se había afeitado las axilas.

“Para todas las mujeres que no se afeitaron básicamente durante todo el embarazo o al menos hasta el final, no me he afeitado desde mi última aparición pública”, comentó en su Instagram hace unos días.

La foto de Ashley con sus estríás logró en solo unas horas más de 1 millón de “likes”.