¿Aracely Arámbula miente sobre Luis Miguel?: aseguran que sí recibe pensión del cantante

El escándalo de Aracely Arámbula sobre la poca o nula presencia que Luis Miguel ha tenido en la vida de sus hijos parece de nunca acabar, y justo cuando ella ha insistido una y otra vez que ella es quien ve por sus dos hijos, Miguel y Daniel y que el cantante es un mal papá, la mexicana tuvo que enfrentar una nueva controversia.

La actriz ha salido a desmentir las declaraciones donde Lucia Miranda, viuda de Hugo López, ex manager de Luis Miguel, aseguró que Aracely está mintiendo que “El Sol de México”, sí cumple con la pensión alimenticia para sus hijos.

El programa Ventaneando buscó a Aracely, y le preguntó al respecto, y ella no tuvo reparo en responder a los interrogantes.

“No la escuché, ni me interesa, pero ella no sabe, nadie sabe, porque nadie está interesado, nadie está informado de eso, yo soy muy prudente, y no hablo de eso, porque no me interesa, yo estoy con mi carrera”, manifestó la Chule.

A propósito de la segunda y tercera temporada, de la serie de Luis Miguel, la artista asegura que ni ella, ni sus hijos no van a aparecer en esta, pues es un asunto en el cual sus abogados ya están trabajando.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir, ni mis hijos, ni mi nombre, fueron muy amables en avisarme, porque no me interesa salir en la serie, no en la segunda, y espero que en la tercera temporada tampoco, porque los nombres no pueden salir, y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”, advirtió la actriz, diciendo que protege a sus hijos.

“Por supuesto porque son menores de edad, ellos tienen que estar con mi autorización, ellos no pueden salir, y mi nombre tampoco, y no me interesa salir, no quiero hablar mucho de eso, y eso lo saben mis abogados”, recalcó.

También la diva aprovechó para corregir a Toño Mauri, quien dijo saber que entre Aracely y Luis Miguel no hay ningún desacuerdo en torno a sus hijos.

“La verdad, dicen muchas cosas, como mi queridísimo Toño Mauri, hermoso, que dice que todo está bien, pero no está bien, ellos saben, la verdad”, dijo la protagonista de La Doña.

Hace unas semanas Aracely fue cuestionada por el programa Al Rojo Vivo, y allí dijo que Luismi no ve por sus hijos, pero confesó que le gustaría que asumiera su rol.

“Si me preguntas, preferirá que ellos pudieran compartir más allá, con la familia, porque el tiempo no regresa y yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, porque no es conmigo, no, es con ellos”, dijo la mexicana, negando que reciba una pensión elevada que ella exige.

“A la gente le gusta especular con estas noticias, eso llama la atención, dicen mucho desde siempre, pero yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión. Mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo y de mi familia y de nosotros”, dijo la actriz, recalcando que si el cantante quisiera darles algo, sería porque le nazca y no porque ella lo vaya a obligar”.