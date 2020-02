Aracely Arámbula le jala las orejas a Gobierno de López Obrador: ¿qué le exige?

Aracely Arámbula siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, decidida, y que sabe luchar por lo que quiere, y no solo lo revela en su vida personal, y también en sus personajes como en el caso de la “La doña 2”, donde Altagracia Sandoval, nombre que tiene en la telenovela que protagoniza en Telemundo, vuelve para hacer justicia.

Y esta vez, en el programa Ventaneando, la actriz levantó su voz en defensa de las mujeres y dejó saber que apoya la iniciativa de un “Día sin mujeres”, programada para llevarse a cabo el próximo 9 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Yo creo que no es nada más el 9 de marzo, es todos los días, hay que respetarnos los seres humanos, es muy enfocado a las mujeres, porque han sido muy violentadas, ha sido muy terrible, muy lamentable, muy desafortunado”, declaró la estrella mexicana.

Y sobre este aspecto, la artista no solamente sentó precedente, sino que le hizo un reclamo al gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me encantaría que el país, el gobierno, de verdad, tomará cartas sobre el asunto, para cuidar la seguridad de todas nosotras como mujeres, por nuestras primas, hermanas, sobrinas, amigas, hijas”.

Además, la ex mujer de Luis Miguel tiene bien claro de dónde parte la formación y el respeto por el ser humano.

“Yo creo que el respeto proviene desde casa, y desde ahí comienza, y nosotras como madres de varones tenemos que educar a los hombres a respetar a las mujeres y también las madres de mujeres a respetar a los hombres”, concluyó Aracely.

Las declaraciones de la mexicana se dan en medio de la poémica que se ha desatado a su alrededor, luego de que hablara con la misma honestidad de cuál ha sido el rol de Luis Miguel como padre de sus dos hijos Daniel y Miguel y la presunta millonaria pensión que se dice recibe, pero que ella niega recibir.

“A la gente le gusta especular con estas noticias, eso llama la atención, dicen mucho desde siempre, pero yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión. Mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo y de mi familia y de nosotros”, enfatizó “La chule”.

Además, para ella el factor económico no es lo más importante, el amor, la familia, el poder compartir momentos lindos con los hijos a través de los años, eso es lo que realmente vale, y así se lo dejó saber al “Sol de América”.

“Si me preguntas, preferirá que ellos pudieran compartir más allá, con la familia, porque el tiempo no regresa y yo le diría ( a Luis MIguel) que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, porque no es conmigo, no, es con ellos”, recalcó Arámbula.