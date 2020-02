VER: Ángela Aguilar lanza video musical “No Me Queda Más” de Selena Quintanilla

Selena Quintanilla continua inspirando. Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar, acaba de estrenar el video musical “No Me Queda Más”, dedicado a la reina del Tex-Mex. “’No Me Queda Más’” que contarles que estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes mi nuevo proyecto. Es un homenaje y tributo a Selena Quintanilla”, anunció Ángela en sus redes sociales. “En mi disco pasado #PrimeroSoyMexicana tuve la oportunidad de homenajear a las grandes mujeres de la música Mexicana. Este EP lo presentó como homenaje y en agradecimiento a Selena. Con admiración a una mujer Mexico/Americana que expresaba su amor por la música y el escenario a través de bailes y canciones junto a su familia. Quisiera poder llevar su música a más niñas que no tuvieron la oportunidad de escucharla”.

En el video “No Me Queda Más”, Ángela usa cinco tradicionales vestimentas mexicanas con el majestuoso paísaje Zacatecas y acompañada de mariachis.

En estos momentos, cantante de 16 años se encuentra en gira para promocionar su nuevo disco, “Baila Esta Cumbia”, el cual contiene los éxitos de Selena Quintanilla. “Es un disco homenaje a Selena que se llama ‘Baila esta Cumbia’ y es un material que básicamente nos está enseñando a bailar unas cumbias y cantar unas rancheras”, dijo Ángela a Latimes.

Cuando empezó a planear este tributo, Ángela le escribió una carta a la familia Quintanilla. En entrevista con Latimes el pasado mes de enero compartió que la familia de Selena todavía no le han contestado. Abajo puedes ver el video que en menos de 24 horas ha sido visto

Cabe mencionar que a principios del 2020, se desató tremendas críticas cuando publicó una foto de ella maquillada y vestida como Selena Quintanilla. Algunos empezaro a decir que “se quería parecer a Selena”. A esto Ángela dejo claro que “se trata de un tributo y que Selena tenía su estilo y yo tengo el mio”.

Ángela escogió realizar un tributo a Selena en su tercer disco. Su segundo disco Primero soy Mexicana obtuvo dos nominaciones al Latin Grammy en la categoría “Mejor Nuevo Artista” y “Mejor Disco de música Ranchera”.

Ángela se encuentra trabajando en un dueto con el cantante Christian Nodal. “[La canción] es bien bonita, súper inocente, yo creo que les va a gustar mucho porque hace falta canciones respetuosas, súper lindas, como eran antes. Esta canción va a estar muy buena”, confesó la cantante en el programa de Piolín.