Anel Noreña y Marysol Sosa amenazan a presunto hijo de José José: ¿que harán?

Los pleitos alrededor de la familia del Príncipe de la canción, José José, siguen candentes, y ahora resulta que Brayan Álvarez, el joven que insiste en que es hijo del fallecido mexicano, a pesar de que hace diez años una prueba de ADN demostró lo contrario, es el nuevo ingrediente de este menú que esta para alquilar balcón.

Ahora Marysol Sosa, hija del Príncipe de la canción y su madre, Anel Noreña, exesposa del famoso cantante, amenazaron a Brayan y advirtieron que si no deja su “teatrito“, van a desenmascararlo.

Las dos mujeres aseguraron que están listas a mostrar un video donde José José dice que no es el padre del muchacho, que seríá según ellas la prueba reina.

Madre e hija fueron abordadas por el programa Ventaneando, para escuchar sus opiniones acerca del llamado falso hijo del fallecido artista.

“En eso sí creo que hay un gravísimo error, que siga diciendo cosas hasta donde pueda seguir diciendo cosas, pero si él ya lo sabe, y si ya está advertido y demás, pues yo digo que deje de decir eso”, puntualizó Marysol.

Anel Noreña también le advirtió a Manuel José, nombre artístico del chico, que no siga hablando, porque le pondrá freno comprobando que el cantante no era su papá biológico. Amenazó con el video que puede empezar a difundirse en redes sociales.

“José le dice a él que no es su papá, y va a empezar a correr por todas las redes sociales, si él se va en contra de la palabra de José, él está verdaderamente usurpando, aparte del lugar del hijo de José, hay un video que dejó José para él, donde le dice: no soy tu papá”, aseguró Anel.

Entonces Noreña aprovechó ese medio de comunicación, para enviarle el mensaje directamente a Álvarez.

“No, Brayan. No es tu papá y dejó un video específicamente diciéndolo mi amor, ya se te dijo que si no estás a gusto con lo del ADN vayas y demandes al laboratorio, tampoco has ido, insistes, insistes, insistes, pero no, es una realidad, y la tienes que aceptar mijo, porque si no, es irte contra la palabra de José José, y él ya murió, cuidado”, advirtió la exreina.

hacer llegar ese video a Bryan inmediatamente, que ya lo tiene la prensa y los que todavía no cuentan con él, lo tendrán muy pronto, porque destacó que el clip: “es una belleza”.

Por otra parte, la familia del fallecido artista le advirtió a Manuel José que no está bien que se haga publicidad a costa de insistir que es hijo del cantante.

Pero, Álvarez aseguró que jamás ha utilizado está situación para hacerse publicidad.