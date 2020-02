Murió Andy Gill: ¿cómo murió el famoso guitarrista?

Andy Gill, el guitarrista de Gang of Four, murió a la edad de 64 años, según lo confirmó este fin de semana la banda en un comunicado.

La agrupación aseguró que Gill falleció después de una dura batalla contra una enfermedad respiratoria corta que acabó con su vida.

Durante la larga carrera, Gang of Four fue considerada una de las principales influencias en la carrera de otros grandes como los Red Hot Chili Peppers y Nirvana.

“Esto es muy difícil de escribir para nosotros, pero nuestro gran amigo y Líder Supremo ha muerto hoy. La última gira de Andy en noviembre fue la única forma en que realmente iba a retirarse. Con una Stratocaster alrededor de su cuello, gritando con comentarios y ensordeciendo la primera fila. Su visión artística intransigente y su compromiso con el caso, significaron que todavía estaba escuchando mezclas para el próximo disco, mientras planeaba la próxima gira desde su cama de hospital”, dijo el mensaje de la banda, tras dar la triste noticia.

“Pero para nosotros, él era nuestro amigo, y lo recordaremos por su amabilidad y generosidad, su terrible inteligencia, malos bromas, historias locas y tazas interminables de té Darjeeling. Dio la casualidad de que también era un poco genio”, agregaron.

“Uno de los mejores que lo han hecho, su influencia en la música de guitarra y el proceso creativo fue inspirador para nosotros, así como para todos los que trabajaron junto a él y escucharon su música. Y sus álbumes y su trabajo de producción hablan por sí mismos. Ve a darles una vuelta por él… Te amamos compañero: John, Thomas y Tobias GANG OF FOUR”, concluyeron.

Gill había estado con Gang of Four desde su creación en 1976. La banda se formó en la ciudad de Yorkshire de Leeds después de que Gill se reuniera con su compañero fundador, Jon King, en la Universidad de Leeds.

King y Gill pasaron un tiempo juntos en la ciudad de Nueva York en 1976, y se hicieron amigos de miembros de Television y la banda de Patti Smith.

Gill siguió siendo una figura constante en la banda hasta el lanzamiento de su álbum de 2019, “Happy Now”. La banda se separó por un período a mediados de la década de 1990, pero se reformó en 2004 para una corta gira, que culminó con el lanzamiento de un colección de grabaciones pasadas en octubre de 2005.

El álbum de 1979 de la banda, “Entertainment”, se incluyó en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone

Gill coprodujo todos los álbumes de Gang of Four y también trabajó como productor en álbumes de los Red Hot Chili Peppers, The Futureheads y The Stranglers.