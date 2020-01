TOP 5: Noticias Interesantes 16 de Enero del 2020

View this post on Instagram

Nos alzamos cuando levantamos a otros, brillamos cuando compartimos nuestra luz, nos volvemos grandes cuando reconocemos la grandeza en los demás … contradicciones de la vida repletas de lógica. . Jamás un alma grande hará sentir pequeños a los demás.. busca ser valioso no solo por lo qué haces con tu vida, sino por aquello qué haces por los demás 🦅🦋 . . . 🥻 @patriciaboutique0