Selena Gómez confiesa que no fue del todo feliz con Justin Bieber: ¿el cantante la abusó?

Con casi ocho años de noviazgo Selena Gómez y Justin Bieber siempre fueron el centro de atención de todo el mundo, y se veía una pareja enamorada y hasta muchos alcanzaron a pensar que consolidarían su noviazgo.

Pero ahora Gómez se destapó y confesó que en esa relación sentimental ella sintió que fue abusada emocionalmente.

“Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos”, afirmó la estrella en entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR.

Además la cantante agregó al respecto: “Creo que es algo de lo que tenía que encontrar una manera de entenderlo como adulta. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo”, aseguró la joven.

Selena Gomez – Lose You To Love Me (Official Music Video)Get Selena's new album 'Rare', out now: http://smarturl.it/RARESG Get 'Lose You To Love Me,' out now: http://smarturl.it/LoseYouToLoveMe Get 'Look At Her Now': http://smarturl.it/LookAtHerNow Listen On @applemusic #shotoniphone Directed by Sophie Muller Follow Selena: Instagram: https://www.instagram.com/selenagomez/ Twitter: https://twitter.com/selenagomez Facebook: https://www.facebook.com/Selena Tik Tok: https://www.tiktok.com/@selenagomez YouTube: https://smarturl.it/SelenaYT Listen on Apple Music: https://smarturl.it/SGEssentials Listen on Spotify: https://smarturl.it/SelenaGomezTheHitsSp Get exclusive Selena Gomez merch, available at: http://smarturl.it/SelenaStore Sign-up to be the first to hear news from Selena: http://smarturl.it/SelenaGomez.News Best of Selena Gomez https://goo.gl/mgJg2s Selena Gomez Audio https://goo.gl/dmJYbd LYRICS You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it You set fires to my forest And you let it burn Sang off key in my chorus Cause it wasn’t yours I saw the signs and I ignored it Rose colored glasses all distorted You set fire to my purpose And I let it burn You got off on the hurtin’ When it wasn’t yours We’d always go into it blindly I needed to lose you to find me This dancing was killing me softly I needed to hate you to love me To love love yeah To love love yeah To love yeah I needed to lose you to love me To love love yeah To love love yeah To love yeah I needed to lose you to love me I gave my all and they all know it You tore me down and now it’s showing In two months you replaced us Like it was easy Made me think I deserved it In the thick of healing We’d always go into it blindly I needed to lose you to find me This dancing was killing me softly I needed to hate you to love me To love love yeah To love love yeah To love yeah I needed to lose you to love me To love love yeah To love love yeah To love yeah I needed to lose you to love me You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it You set fires to my forest And you let it burn Sang off key in my chorus- To love love yeah To love love yeah To love yeah I needed to hate you to love me To love love yeah To love love yeah To love yeah I needed to lose you to love me To love love yeah To love love yeah To love yeah And now the chapter is closed and done And now it’s goodbye It’s goodbye for us Music video by Selena Gomez performing Lose You To Love Me. © 2019 Interscope Records 2019-10-23T04:00:11.000Z

En la entrevista, Selena se sinceró, abrió su corazón y confesó que sintió mucho dolor cuando terminó su relación con Bieber, hace ya dos años, pero dijo que se siente orgullosa de cómo se siente ahora.

“Estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte”, y complementó diciendo: “no quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto”.

En su albúm Rare, la estrella del pop plasmó en parte lo que no había dejado conocer antes.

“Había aceptado eso, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”, detalló la cantante.

Selena hizo mención especifica a uno de los sencillos de su álbum, “Lose You to Love Me” que le ayudo a calmar el dolor que sentía.

“Es una canción que dice: tenía algo hermoso y nunca negaría que no era eso”, continuó. “Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir ya sabes, está hecho, y lo entiendo, y lo respeto, y ahora aquí estoy entrando en otro capítulo”, manifestó la artista.

Y detalló sobre la canción que en español significa “Perderte para quererme”.

“Estoy muy orgullosa de eso. Tiene un significado diferente para mí ahora que cuando la escribí. Sentí que no tuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”, confesó Selena.

Gómez también dijo en la entrevista que decidió hablar de su vida personal, por ejemplo, de su salud, de la depresión, de sus vicisitudes para relatarla a su manera. “Quiero poder contar mi historia de la manera que yo quiero”, recalcó.