Durante muchos días los fans de Selena Gómez estaban ansiosos por tener en sus manos las nuevas canciones de la cantante, especialmente después de su pausa de varios años en la música.

Selena emocionó a su gente creando expectativa con varias fotos y videos en Instagram, mostrando el álbum terminado y confirmando que estaba listo desde principios de este 2020, como lo confirmó el pasado 8 de enero, cuando publicó una foto promocional de Rare, junto con las letras del nuevo disco, así como una confirmación adicional de que saldría al mercado el 10 de enero.

Ella escribió: “Tengo que sacarte de mi cabeza ahora… te acabé de mandar a volar. #2DaysToRare”.

VídeoVideo related to selena gómez enamora con su disco “rare”: ¿qué canciones trae? 2020-01-14T00:12:38-05:00

Para disgusto de sus fanáticos, el álbum de la interprete ya se encontraba en algunos almacenes de Target, el 6 de enero, esto lo dejó saber un fan que lo notó y tuiteó una foto del álbum, escribiendo: “¿Se supone que esto ya está afuera? @selenagomez #Rare #RareReleaseParty”.

Cuando el admirador de la diva quiso adquirirlo, un empleado de Target le confirmó que el sistema no permitiría ninguna compra del CD hasta el 10 de enero.

Esta es una situación muy aparatosa, dado que Target está ofreciendo una versión de lujo del álbum que tiene cinco canciones adicionales. Excepto… que en realidad no son canciones extra, porque todas han sido lanzadas antes, en los últimos años.

Aquí está la lista de canciones de “Rare”, junto con las canciones adicionales de Target:

1. 1.Rare

2. Dance Again

3. Look At Her Now

4. Lose You To Love Me

5. Ring

6. Vulnerable

7. People You Know

8. Let Me Get Me

9. Crowded Room (feat. 6LACK)

10. Kinda Crazy

11. Fun

12. Cut You Off

13. A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)

BONUS TRACKS

14. Bad Liar

15. Fetish (feat. Gucci Mane)

16. It Ain’t Me (with Kygo)

17. Back To You

18. Wolves (with Marshmello)

A pesar de ese pequeño inconveniente, cabe recalcar que no hubo filtraciones de “Rare” en internet, una hazaña que se logra muy poco en la actualidad. Lo único que se dejó ver del álbum en línea proviene de la propia Gómez, quien publicó en Instagram y antes del lanzamiento, una serie de letras del nuevo álbum. Aquí están las letras que reveló inicialmente:

1.“Feels so good to dance again”

2. “If the only other option’s letting go – I’ll stay vulnerable.”

3. “People can go from people you know to people you don’t.”

4. “I think you’re kinda crazy… and not the good kind, baby.”

5. “You may not be the one, but you look like fun.”

6. “I gotta get you out my head now… I just cut you off.”

Sobre el álbum de Selena, algunas de sus colegas se han dejado sentir al respecto, como es el caso de Taylor Swift, quien dijo al Wall Street Journal: “Esta es la primera vez que la escucho realmente canalizar los detalles de su experiencia emocional. Solo pensé, Wow, finalmente se está permitiendo que otras personas sepan que las cosas no siempre están bien. Puedes ser vulnerable, solitario e independiente, fuerte, valiente y temoroso a la vez”, concluyó Swift.