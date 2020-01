Pablo Lyle no puede regresar a México: Por qué lo prohibió la Jueza?

La nueva jueza del caso del actor Pablo Lyle, la señora Marlene Fernández Karavetsos, no aceptó la petición de la defensa para que el artista pudiera viajar a su país para trabajar y mantener a su familia mientras se resuelve su caso en la Corte de Miami Florida. Cuáles fueron sus razones?

“Es una estrella de cine internacional. ¿En dónde se va a esconder?”, argumentaba ante la juez el abogado Philip Reizenstein, para justificar la petición de que Lyle recibiera la autorización de viajar a Mexico, intentando persuadirla o disipar sus dudas de que el actor no tenía ninguna intención de escapar a la justicia o no quisiera regresar a Estados Unidos para enfrentar su juicio. Sin embargo, la jueza no le permitió al actor regresar a México, lo que le impide trabajar en ese país o ver a su familia.

A pesar de todas las argumentaciones de la defensa y el constante apoyo del abogado Reizenstein incluso con mensajes publicados también en su cuenta personal de Twitter, la petición fue rechazada: “Pablo ha hecho todas las apariciones en la corte. Antes de que la fiscalía pueda atraparlo, tienen que pasar por mí. Se le debe permitir regresar a casa para trabajar y estar con su familia”, explicaba el abogado en sus publicaciones.

Durante la audiencia, que duró menos de cinco minutos, la jueza Fernández no permitió el viaje de Lyle a su tierra natal pero sí cambió las condiciones de su arresto domiciliario por medidas más flexibles durante su estadía en Miami, mientras se resuelve el caso que puede durar aún varios meses.

Para su decisión Fernández tuvo en cuenta la preocupación de la fiscal Rachel Morales- Gellis de que Lyle se negara a regresar y de que México se negara a extraditarlo a los Estados Unidos una vez estuviese allá.

En todo caso hay algunos puntos favorables:

“Pablo tiene más libertad que ayer, puede salir a donde quiera y a la hora que sea de su casa”, dijo a los medios Alejandro Sola, otro de sus abogados. Esto quiere decir que Lyle tendrá la posibilidad de circular más fácilmente por la ciudad de Miami pero no puede realizar ningún tipo de actividad laboral en Estados Unidos pues su visa de turista no se lo permite.

Al final de la breve audiencia Fernández fijó la fecha para una nueva que se realizará el próximo 20 de marzo, confiando en que dentro de ese plazo se reciba una respuesta de la corte de apelaciones.

Cabe anotar que la defensa de Lyle apeló en agosto del 2019 ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito la decisión tomada por Alan Fine, el juez anterior del caso, quien rechazó el argumento de defensa personal por parte del actor que desde un principio aseguró que había actuado en defensa propia, invocando la inmunidad de enjuiciamiento bajo la ley de defensa propia “Stand Your Ground” de Florida. Como el caso se encuentra ante este Tribunal de Apelaciones la resolución puede todavía tardar en darse.

Ante este punto dentro del proceso, es importante revisar los hechos del caso y recordar que lo que empezó con un cargo de agresión física terminó convertido en un caso de homicidio involuntario contra Pablo Lyle, quien golpeó a un hombre de 63 años en las calles de Miami luego de una disputa de tránsito el 31 de marzo de 2019, pues desafortunadamente y a causa de las lesiones recibidas, el señor Juan Ricardo Hernández, falleció cuatro días después, desatando este proceso en contra de Lyle.

Sacando todos los puntos positivos de la decisión de la Jueza Fernández, el actor al menos tendrá mayor movilidad y durante todo el tiempo restante deberá mantenerse fuerte moralmente para seguir luchando por su defensa. “Pablo está preocupado pero tiene actitud positiva y está listo para defenderse en corte”, aseguró también su abogado.

Por el momento, solo resta esperar a la nueva audiencia del 20 de Marzo próximo, pero estaremos pendientes para actualizar cualquier noticia o suceso que se presente mientras llega la fecha.