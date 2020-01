Pablo Lyle pide regresar a México: ¿Qué dijo la jueza?

Con una frondosa barba, nuevo estilo de cabello, unos kilos de más y una serie de escoltas de los que no quiso aclarar su procedencia o financiación, Pablo Lyle llegó a las 11 de la mañana de este miércoles a su audiencia fijada ante la Corte.

Fue su primer encuentro con la Jueza Marlene Fernandez-Karavetsos quien reemplaza por el sistema de rotación al Juez Alan Fine y será de ahora en adelante la encargada de su caso en el que se le acusa de homicidio involuntario.

Los hechos se remontan al domingo 31 de marzo en el que el actor mexicano propinó un golpe a Juan Hernández, residente de Miami de origen cubano, durante un incidente de tránsito. Cinco días después la victima murió.

En la audiencia acontecida hace unas horas, los abogados defensores presentaron una nueva petición a la jueza con respecto a la modificación de la medida de aseguramiento del acusado y su libertad condicional.

Según la defensa, Lyle ya lleva casi un año en arresto domiciliario, no ha podido regresar a su trabajo en Mexico y por ende recibir ningún tipo de remuneración, mucho menos ver a su familia quien reside allí o proveer para su sustento. Por eso la nueva petición implica la modificación de su libertad condicional para que pueda, con permiso de la corte, viajar a Mexico y dedicarse a sus actividades profesionales para poder costear también los gastos de este caso.

Los abogados defensores alegan que Pablo Lyle desde su arresto ha cumplido sin falta con todas las audiencias y no presenta ningún tipo de riesgo de fuga.

Cabe también aclarar que aunque se pensaba erróneamente que en esta fecha Lyle pudiese recibir algún tipo de sentencia o definición de su situación, esto no es posible aún pues no se ha adelantado ningún juicio y mucho menos ha sido condenado por ningún delito. Otro factor clave en el caso que debe conocerse, es que además,los abogados defensores apelaron a una Corte superior la resolución del juez Fine de no aceptar el argumento de Lyle Invocando la legítima defensa y la ley “Stand your ground” de Florida.

Lyle sigue asegurando que actuó en defensa propia cuando atacó a este hombre quien se acercó a la ventanilla del vehículo en el que viajaba con su familia y por eso no debe ser juzgado por homicidio involuntario.

“Estamos esperando que la corte de apelación decida que nosotros estamos correctos en el hecho que Pablo actuó en defensa propia y seguiremos atentos a lo que se decida”, declaró el abogado defensor Philip Reizenstein a los medios hoy en la corte.

En esta ocasión ante la Jueza Fernández la audiencia se limitó a la presentación de la defensa de la petición de modificación de la libertad condicional. Luego de escuchar las declaraciones y preguntar por el estado migratorio de Lyle, quien respondió que posee visa de turista, y que entre otras cosas está a punto de expirar, Fernandez pidió plazo hasta el 22 de enero próximo para considerar si otorga el permiso a Lyle de viajar a Mexico.

En conclusión, la jueza Fernandez estudiará con diligencias el expediente y emitirá un fallo el próximo miércoles, del cual estaremos atentos para actualizar la noticia.