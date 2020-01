“Mira Quién Baila All-Stars”: ¿A qué hora? ¿Qué canal? LIVE STREAM

La competencia de baile MQB All-Stars empieza este domingo 12 de enero a las 8 p.m., hora del Este, por la cadena Univision. En esta nueva temporada, veremos en la pista de baile a ocho estrellas entre ellos Fanny Lu, Kiara Liz Ortega Delgado, Kimberly Dos Ramos, Sofía Castro, Adrián Lastra, Adriel Favela, Carlos Alberto García Villanueva ‘El Bebeto’ y Brea Frank.

La pista se llenará de glamour y baile con las ocho celebridades que integran el elenco de Mira Quién Baila All Stars, cada una comprometida con su causa y dispuestas a mostrar sus mejores pasos. Te esperamos este domingo 12 de enero a las 8P/7C por Univision.

A MQB regresa Chiquinquirá Delgado y Javier Poza como presentadores de esta octava temporada. Ambos han conducido el show juntos desde su estreno. En el primer programa harán un recorrido de todos los ritmos que hemos disfrutado en las siete temporadas. A la mesa de jueces regresa Dayanara Torres y Casper Smart. Aunque no lo creas, Bianca Marroquín hace su gran regreso al reality después de haber sido jueza en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada.

En esta nueva, Tony Costa pasa a ser mentor de los participantes. Así es, la pareja de Adamari López pasa a ser de bailarín a mentor. Mientras que la ganadora de la pasada temporada, Amara La Negra regresa al programa como reportera y contará todo lo que pasa tras bastidores.

Lo que tienes que saber:

ESTRENO: 12 de enero de 2019

HORA: 8 p.m., hora del Este

CANAL: Univision

LIVE STREAM: Haz clic aquí para todos los detalles para ver el show LIVE STREAM. UNIVISION NOW: Haz clic en univisionnow.com o baja la aplicación Univision Now para ver el show en vivo. Al mes tiene un costo de $9.99 dólares, más impuestos. Para militares la suscripción es totalmente gratis.

Participantes

A continuación puedes conocer un poco más sobre los participantes de esta temporada en MQB All Stars. Puedes tocar aquí para leer más a fondo su biografía en Univisión.

Sofía Castro: La hija de Angélica Rivera se enfrentará a un nuevo reto en la pista de baile más famosa de la televisión. Igual que los otros siete partipantes, la actriz tendrá que defender su causa ofreciendo las mejores coreografías del show.

Adrián Lastra: Su nombre completo es Luis Adrián Álvaro Lastra y es más conocido por haber protagonizado la serie ‘Velvet’, en la que tuvo el papel de Pedro. El español ha amenazado con llegar a Mira Quién Baila All Stars a reventar la pista de baile.

El Bebeto: Este cantante del género regional mexicano tiene 30 años y fue nominado al Latin Grammy 2019 en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, por su disco ‘Mi persona preferida’, ahora viene listo para conquistar a la audiencia de Univision.

Kimberly Dos Ramos: La espectacular actriz y modelo está lista para robar suspiros, pero sobre todo para entregarse en cuerpo, alma y coordinación a los coreógrafos para que la conviertan en una diosa de la pista. La actriz es conocida por sus papeles en “Tierra de Reyes”, “Por Amar sin Ley” y “Rubí”.

Adriel Favela: Nadie imaginó que este joven californiano se convertiria en uno de los mejores compositores y voces de la música regional mexicana; ahora está listo para brillar en la pista de MQB All Stars.

Fanny Lu: De Colombia para el mundo, la rubia intérprete que ha cautivado al público no solo con su armoniosa voz sino con sus apariciones en telenovelas llega a MQB All Stars dispuesta a ganar.

Kiara Liz Ortega: La puertorriqueña se hizo mundialmente conocida al representar a su país en el concurso Miss Universo 2018. Desde la Isla del Encanto, Kiara viene dispuesta a impresionar a todos con el talento particular que tiene para bailar las coreografías salseras de MQB All Stars.

Brea Frank: El locutor de radio que nació en la tierra del mangú y que se ha ganado el corazón de muchos radioescuchas con su carisma está listo para mostrar sus mejores pasos de baile entre los fans del reality show.