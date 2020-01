¿Laura Bozzo recibió el 2020 con más colágeno?: esta imagen es la prueba: FOTO

Han pasado apenas un par de días desde que el 2020 aterrizó y la polémica Señorita Laura confirmó una vez más que quiere que la gente la tenga presente. Y aunque la animadora ya no tiene su programa, acaba de dar mucho de qué hablar por cuenta de una fotografía que acaba de compartir en redes, en la que no solamente luce rejuvenecida en el nuevo año, tal vez producto del Photoshop, sino que además presume de unos labios más protuberantes.

La imagen de la animadora de televisión hizo que de inmediato se dispararan las alarmas y más de uno de sus seguidores mencionara que parece que Laura se sometió a algún procedimiento estético, tal vez de inyección de colágeno en los labios, para lograr el look actual.

Y aunque hasta el momento Bozzo no se ha referido a los comentarios, sí aprovechó para enviar un mensaje a sus fans.

“Gracias a todos por tanto cariño. Les deseo lo mejor para el 2020”, dijo Laura, quien sí que sabe cómo llamar la atención.

La nueva foto publicada por la animadora surge un par de días después de que causara revuelo en redes sociales por su particular manera de despedir el año.

La querida peruana le dijo “bye bye” al 2019 mostrándose en pijama, a través de un video navideño que compartió, en el que además dejó ver que a su edad luce muy guapa y anda superlista para recibir elogios en el 2020.

“Quiero desearles lo mejor para este 2020, que se cumplan todos sus deseos”, comentó la llamada reina de los talk shows, quien reveló que seguirá luchando por las mujeres.

“Para mi solo pido salud y fuerza para seguir en la lucha por la defensa de las mujeres y los que sufren de tantas injusticias. Bendiciones”, agregó la peruana.

Laura hizo referencia al tema de la salud, especialmente tras confesar a principios del 2019 que estuvo a punto de morir.

La animadora habló con el sitio Infobae, y allí aseguró que los doctores que le realizaban una operación, debieron someterla a un proceso con equipos de resucitación, pues sufrió complicaciones que detuvieron su corazón.

“Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años”, comentó la peruana al citado medio. “Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”.



Y por si fuera poco, la Señorita Laura relevó que fue precisamente en esos mismos días, cuando sufrió otro golpe certero: se enteró de que su pareja, Cristian Zuárez, con quien llevaba 17 años de relación, le estaba siendo infiel.

“Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea”, dijo Laura, agregando que desde ese entonces aprendió que no se debe confiar plenamente en nadie.