“La Doña 2”: Cómo ver la serie LIVE STREAM

La segunda temporad de La Doña empieza este 13 de enero por la cadena Telemundo. Aracely Arámbula regresa a darle vida al increíble personaje de Altagracia. En la pasada temporada muchos pensaron que murió. Pero ahora, Altagracia Sandoval está de regreso y más fuerte que nunca para recuperar lo que le corresponde y vengarse de aquellos que han ido en su contra. La historia inicia dos años desde la última vez que vimos a Altagracia o La Doña, como la conocen. Monica y Saúl continúan juntos y luchando para erradicar los crímenes por violencia de genero.

Sin embargo, esto no es del agrado de aquellos responsables de los crímenes, incluyendo a “los Arcoíris”, una banda conocida por matar a las mujeres luego de torturarlas con balas de pintura. Saul se convierte en víctima al desaparecer. Altagracia desea ayudar y, preocupada por la seguridad de su hija, regresa a Mexico para buscar a Saúl. Orbitando el mundo de La Doña esta temporada, están sus nuevos intereses amorosos: José Luis Navarrete, un hombre de negocios con quien tiene asuntos pendientes, y León Contreras, un agente de policía luchando por capturar a los responsables del feminicidio en el área. Muchas tragedias impactarán a Altagracia cuando regrese al país, pero nada la detendrá en su búsqueda por justicia.

A continuación puedes ver las diferentes formas para ver La Doña 2.

