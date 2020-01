Justin Bieber padece una dura enfermedad: ¿qué mal tiene el cantante?

Justin Bieber atraviesa por un duro problema de salud, que lo tiene bastante afectado. El cantante revelará en su próxima serie documental, que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, el mismo mal que padece la cantante Thalía y que ella en varias ocasiones ha descrito como un infierno por la manera como afectó su vida.

La noticia fue revelada por el sitio TMZ, donde varias fuentes dijeron que se desconoce cómo el joven de 25 años contrajo la enfermedad.

Según Medline Plus, la enfermedad de Lyme es causada por una bacteria llamada Borrelia burgdorferi (B burgdorferi), que generalmente se transmite por garrapatas de patas negras, comúnmente llamadas garrapatas de venado. Si bien no todas las especies de garrapatas portan estas bacterias, algunas garrapatas de la ninfa la contraen al alimentarse de pequeños roedores infectados. Las garrapatas infectadas pueden transmitir la bacteria a los humanos.

Al principio, los médicos lucharon por descubrir qué le pasaba a Bieber, y esto le provocó una depresión grave, de acuerdo con OK.

Los principales síntomas de la enfermedad de Lyme incluyen dolor en las articulaciones, debilidad muscular, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos y posiblemente una erupción.



Si no se trata la enfermedad de Lyme puede conducir a problemas mucho más graves, como dolor articular intenso y artritis, daño nervioso, trastornos de la memoria, trastornos del sueño e incluso parálisis de los músculos de la cara.

Sin embargo, la enfermedad de Lyme es completamente tratable cuando se detecta a tiempo. Si se diagnostica en las primeras etapas, la enfermedad generalmente se puede curar con una ronda de antibióticos.

Después de salir a la luz la noticia, Bieber recurrió a Instagram para aclarar algunas cosas sobre la enfermedad.

“Mientras mucha gente decía: ‘Justin Bieber es una mierda, la metanfetamina, etc’ no se dieron cuenta que he sido recientemente diagnosticados con la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tenía un caso grave que afecta a la piel, la función cerebral, la energía y la salud en general. Estas cosas se explican con más detalle en una docu-serie que estoy poniendo en YouTube pronto… podrán saber todo lo que he estado luchando y venciendo. Han sido un par de años duros, pero ‘obtener el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad hasta ahora incurable y que estaré de regreso y mejor. Nunca hay un límite”, dijo el músico.

El documental de Bieber, titulado estaciones, se dará a conocer el 27 de enero. A pesar de que parecía que podría ser sólo una promoción para su próximo lanzamiento de su nuevo álbum, parece que va a revelar mucho más sobre el cantante.

El diagnóstico de Bieber también puede explicar por qué su próximo álbum siguió estando retrasado, ya que es difícil ir en una gira nacional y promover su nueva música mientras lucha contra una enfermedad misteriosa que te hace sentir constantemente horrible.