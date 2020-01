Mueren Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera: ¿Cómo murieron los actores de Televisa?

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras muerte de dos actores de Televisa. Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera fallecieron mientras ensayaban una escena para la Sin Miedo a la Verdad. “Televisa informa con profundo dolor, que la noche de este jueves 16 de enero, en el ensayo de una escena de la serie ‘Sin miedo a la verdad’ perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, al caer de un puente en una locación”, informó la cadena de televisión en un comunicado.

Jorge Navarro, de 46 años, y Luis Gerardo Rivera, de 38, se encontraban ensayando una escena en la que tenían que atravesar un puente colgante al que le faltaba un tramo de barandal, informa El País. Estaban a cinco metros de altura y entre dos edificios. No lograron cruzar. Los actores murieron al resbalar por la infraestructura durante el rodaje de la serie Sin miedo a la verdad de Televisa. El lugar del rodaje sucedió en las calles de la colonia Agrícola Oriental, en Ciudad de México.

Cuando los actores resbalaron y cayeron al suelo, Navarro instantaneamente, mientras que Rivera, fue trasladado, en estado crítico, al Hospital Quirúrgico de Patriotismo, donde más tarde falleció.

Ruben Galindo está encargado de la productora y está colaboraando en la investigación

Televisa lamenta accidente pic.twitter.com/VueWQwD3MF — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) January 17, 2020

La productora está ayudando a las autoridades con la investigación. A través de un comunicado expresó sus condolencias a los familiares de ambos actores. Arriba puede leer el comunicado.

La mortal escena que grababan los actores era para la tercera temporada de la serie Sin Miedo a la Verdad , que se estrenó en octubre de 2018. La serie está protagonizada por Álex Perea, quien interpreta a un hacker cibernético que protege a víctimas de la injusticia.

La serie presenta un caso distinto en cada episodio con problemas como acoso, cyberbullying, corrupción, narcomenudeo, entre otros.

Algunos actores han revelado las malas condiciones en la que los actores graban las escenas

La muerte de los actores ha provocado la reacción de algunos actores que han revelado las malas condiciones en las que la productora mantiene a sus trabajadores. Un actor, que no reveló su identidad, le contó a El País “que no le sorprende la noticia. Las condiciones son paupérrimas. A mí me obligaron a arrastrarme sobre un suelo lleno de vidrios. Acabé con el brazo lleno de cristales y cuando lo reporté al productor me tildó de conflictivo”, asegura el actor. “Entiendo que no son Hollywood, pero en una escena como esa, donde hay riesgo, lo mínimo es utilizar un arnés y después arreglarlo en postproducción. No se vale que ahora se laven las manos”.

La serie ha filmado escenas de acción en puentes y azoteas.

Navarro había participado en “Corazón que Miente”, y Rivera actuo en “El Señor de los Cielos”

Navarro había participado en otras filmaciones, como la comedia mexicana Suertuda gloria o la telenovela Corazón que miente, estrenada en 2016. Al actor de 46 años le gustaba compartir fotos de su día a día en el trabajo desde el set en Sin Miedo a la Verdad, mostrando diferentes locaciones.

Rivera, actor de teatro y televisión, apareció en producciones como El señor de los cielos o Las buchonas de tierra blanca.