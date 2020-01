Murió Jim Lehrer: ¿cómo falleció el famoso presentador?

El mundo del entretenimiento y las noticias está de luto, luego de conocerse el fallecimiento de Jim Lehrer, el reconocido presentador de PBS NewsHour, a la edad de 85 años. Lehrer falleció este jueves 23 de enero, según un comunicado emitido por PBS.

En la misiva la empresa no solamente lamentó el deceso del reconocido comunicador sino que además aprovechó para honrarlo.

“Lehrer creía que ser uno mismo – periodista, escritor, padre de familia, ciudadano – puede ser una gran vocación”, aseguró PBS.

El comunicado de prensa agregó que a menudo el animador solía decirle a quienes trabajaron con él que ser periodista “no era un asunto que se tratara de nosotros”.

Lehrer dejó su cargo como presentador habitual de PBS NewsHour en junio de 2011, después de 36 años de transmisión ininterrumpida y debutó en el programa con su coanfitrión, Robert MacNeil, en enero de 1976.

Además de su trabajo como referente del periodismo estadounidense, Lehrer fue un autor que escribió numerosos libros de no ficción y ficción.

El comunicador era oriundo de Wichita, Kansas, donde su madre, Lois, trabajaba como empleada del banco y su padre, Harry, era gerente de la estación de autobuses.

Allí Lehrer se graduó del Victoria College en Texas y luego fue a la escuela de periodismo en la Universidad de Missouri. En 1960, Lehrer se casó con su esposa, novelista y maestra, Kate Staples. La pareja tuvo tres hijos juntos.

Lehrer también sirvió durante tres años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos a principios de la década de 1950.

Según el libro, “Comentaristas políticos en los Estados Unidos en el siglo XX”, Lehrer editó el periódico del campo. Fue enviado a casa en 1959 luego de una gira de servicio en Okinawa, Japón. Lehrer alcanzó el rango de capitán. Después de su salida de las fuerzas, Lehrer fue a trabajar como reportero para el Dallas Morning News.

En diciembre pasado, poco antes de su muerte, Lehrer le dijo a Brian Stelter de CNN que los medios estaban “en medio de una revolución” y que la acusación del presidente Donald Trump tendría “incluso una audiencia más grande que la de la acusación contra Clinton o Nixon”.

A pesar de esto, Lehrer dijo que debido al auge de las redes sociales, muchos estadounidenses pudieron elegir la forma en que veían los procedimientos, en lugar de tener que depender de las noticias de televisión y dijo que en su opinión, “la división es la historia ahora”.

Lehrer fue el moderador del debate presidencial de octubre de 2012 entre el presidente Barack Obama y el ahora senador Mitt Romney, y fue definido por la prensa como “el Maestro de la moderación”.

En 2002, Lehrer le contó a Texas Monthly sobre su primera interacción con los medios. Lehrer dijo que mientras crecía en Beaumont, Texas, su gran interés era el béisbol.

Esto fue cuando los Dodgers jugaban en Brooklyn y el periódico Beaumont publicó fotos de una columna de las alineaciones iniciales, solo que no tenían todas las fotos, porque algunos de los Dodgers eran negros: Jackie Robinson, Don Newcombe, Roy Campanella.

“Un día me quejé con mi papá y él dijo: “Llámalos”. Así que lo hice. Recibí al editor de deportes por teléfono y comenzó a gritarme: “¿Qué? ¿Estás tratando de causar problemas? Todo lo que quería saber era por qué no publicaban fotos de jugadores negros. ‘Simplemente no hacemos eso’, me dijo. Fue una experiencia discordante”, recordó.