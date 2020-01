Los Globos de Oro 2020 – Cómo ver el LIVE STREAM

La temporada de premios arranca este domingo 5 de enero con la 77a entrega de los Golden Globe Awards, que se celebra en el Beverly Hilton de Beverly Hills. Ricky Gervais es el anfitrion este año, por quinta vez. A diferencia de los Oscar, los Globos de Oro cubren tanto películas como televisión. Aquí te contamos cómo ver el Live Stream.

Los premios se transmite a las 8 p.m. ET y 5 p.m. PT. La ceremonia durará tres horas y será transmitido en vivo desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California. La cadena NBC tiene derechos exclusivos para los Globos de Oro 2020. Pero eso no significa que tenga formas limitadas de tranmisión. Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de los Globos de Oro 2020 en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión a través de una de las siguientes suscripciones de transmisión de TV en vivo sin cables servicios.

¿También quiere ver la alfombra roja? E! lo emitirá Live from the Red Carpet a partir de las 6 p.m. ET. La cobertura de la alfombra roja de NBC comienza a las 7:30 p.m. ET.

La aplicación NBC

Una de las formas más fáciles de transmitir los Globos de Oro es a través de La aplicación NBC . La aplicación NBC te permite ver una transmisión en vivo de tus programas favoritos de NBC y especiales que debes ver. Después de registrarse en la aplicación, puede ver NBC en vivo en su computadora o en su teléfono, tableta, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Xbox One, PlayStation 4 o cualquier otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación NBC.

FuboTV

Otra opción de servicio de suscripción es Fubo. NBC (disponible en vivo en mercados selectos, que puede encontrar aquí ) es uno de los 85 canales incluidos en el paquete principal de Fubo. Puede inscribirse para una prueba gratuita de 7 días aquí , y luego puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver NBC en vivo, FuboTV tiene 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), además de una función de “72-Hour Lookback” , que le permite ver la mayoría de los programas hasta tres días después aire, incluso sin grabarlos.

AT&T TV Now

AT&T TV Now (formerly DirecTV Now) offers seis paquetes de canales diferentes que van desde 45 a 125 canales de televisión en vivo. Todos incluyen NBC (en vivo en la mayoría de los mercados). Los paquetes “Plus” y “Max” vienen con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de AT & amp; T TV Now

Una vez inscrito en AT & T TV Now, puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de AT & amp; T TV Now, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación AT & amp; T TV.

Si no puede ver TV en vivo de AT&T Now, cualquier paquete de canales que elija viene con un DVR en la nube incluido.

Hulu With Live TV

Hulu tiene una extensa biblioteca de transmisión similar a Netflix, además ofrece un paquete de más de 50 canales de TV en vivo, incluido CBS (disponible en vivo en mercados seleccionados, que puede encontrar here). Puede suscribirse a “Hulu con Live TV”aquí, podrá ver el programa en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión en la aplicación Hulu

Si no puede verlo en vivo, "Hulu con Live TV" tiene una biblioteca a pedido, que incluye la mayoría de los programas disponibles después de su emisión, y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR con la capacidad de actualizar a "Enhanced Cloud DVR". La opción Enhanced Cloud DVR que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales.

YouTubeTV

Una de las últimas opciones de transmisión es YouTubeTV. YouTube ya no es solo para videos. Ahora puede suscribirse para YouTubeTV por $49.99 al mes y tener acceso a 70 o más canales, incluidas noticias y deportes locales.