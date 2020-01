Globos de Oro 2020: Horario, Canal y Live Stream

Esta noche, las estrellas de Hollywood irán a la alfombra roja para celebrar los 2020 Golden Globes. Hay varias películas y actuaciones aclamadas para los premios de esta noche, pero algunos espectadores pueden no estar seguros de a qué hora comienza la ceremonia. ¿A qué hora comienzan los Globos de Oro 2020?

Los Globos de Oro 2020 se transmiten de 8 a 11 p.m. ET / 5 – 8 p.m. PT este domingo 5 de enero de 2020 . La ceremonia será televisada por la cadena NBC , pero también habrá cobertura previa a la presentación. proporcionado por NBC y la E! Network.

Horario de los Globos de Oro 2020

¡La cobertura de los Globos de Oro 2020 comienza en el E! Network. E! News informa que su transmisión empieza a partir de las 4 p.m. ET / 1 p.m. PT llamado E! Cuenta atrás para la alfombra roja: los Premios Globo de Oro 2020 . El especial consistirá en E! anfitriones, expertos e invitados especiales que brindan a los televidentes la mejor guía para la “noche más esperada de la televisión”.

La cobertura continúa con E! Live from the Red Carpet, que se transmite a las 6 p.m. ET / 3 p.m. PT. El espectáculo de la alfombra roja dura dos horas. Los anfitriones Ryan Seacrest y Giuliana Rancic llevarán la magia de la alfombra roja a los fanáticos de la cultura pop en todo el mundo como la entrevista más grande de la noche estrellas.”

NBC informa que se emitirá el Golden Globe Arrivals Special 7 pm ET / 4 p.m. PT en su cadena. Los espectadores podrán decidir cuál prefieren ver hasta las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, cuando la cobertura cambia completamente a NBC para el evento principal.

Una vez que los Globos de Oro terminen a las 11 p.m. ET en NBC, los fanáticos pueden volver su canal E! para ver el E! After Party: Golden Globes 2020 . El espectáculo comienza justo a las 11:00 p.m. ET / 8: 00 p.m. PT. Los expertos analizan los mejores looks de la alfombra roja de la noche, así como los mayores momentos de malestar y emoción.

Aquí hay un resumen del calendario de los Globos de Oro 2020 a continuación, para que no te pierdas ni un segundo de la acción:

4 p.m. ET/1 p.m. PT – E! Countdown to the Red Carpet: The 2020 Golden Globe Awards

6 p.m. ET/3 p.m. PT – E! Live from the Red Carpet

7 p.m. ET/4 p.m. PT – Golden Globe Arrivals Special

8 p.m. ET/6 p.m. PT – Golden Globes 2020

11 p.m. ET/9 p.m. PT – E! After Party: Golden Globes 2020

Además de la cobertura televisada, Deadline informa que hay varias fiestas por toda el área de Los Ángeles. Tendrán lugar durante y después de los Globos de Oro. Éstos incluyen: