Gabriel Soto le dio el anillo Irina Baeva ¿Se casan?”

View this post on Instagram

Ya llegó nuestro primer incomparable #MartesDeTVNotas de #2020 #Edición1198 ✍📱👌 #GabrielSoto le pidió matrimonio a Irina, ella acepta y le promete un hijo / #FernandodelSolar tiene el cáncer controlado pero no puede respirar por sí solo / #Maky 'cortó' a Enrique Hernández, pues sigue enamorada de #JuanSoler / #LaChilindrina le da tremendo beso en la boca a #EdgarVivar / Cachamos a #CandelaMárquez y #NicoCastillo en un antro muy cariñosos / Habla la mamá de #MaríaElenaRíos, la saxofonista que atacaron con ácido… Más información en el link de la bio 🔥