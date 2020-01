Francisca Lachapel pide ayuda a sus fans: ¿Qué le ocurre?

Francisca Lachapel ha sabido robarse el corazón y el cariño de gran cantidad de admiradores que la siguen a diario no solamente por su rol como conductora en el programa “Despierta América”, sino también por la comunicación directa que mantiene con ellos en redes sociales o en cuanto evento asiste.

Y es que la dominicana, quien se ha sabido ganar ese puesto con su gran carisma, sencillez, belleza e inteligencia, sellos que la caracterizan, tiene tan en cuenta a sus seguidores que hasta en los detalles más mínimos deja ver que la opinión de ellos es fundamental.

Sin ir más lejos, la guapa exreina dominicana acaba de recurrir a sus seguidores para que le respondan un cuestionamiento con el que dejó ver que quiere ser útil hasta donde más le sea posible en su Instagram.

“Me estoy preguntando… ¿Qué creen ustedes que yo debería publicar más a menudo en mis redes sociales? ¿Qué les gustaría saber, ver? Díganme los temas que quieren tratar? Estaré leyéndolos… besos!!”, escribió Lachapel en su red social, acompañando el texto con una hermosa imagen donde se le puede apreciar descansando y sonriente, con un hermoso vestido azul turquesa, entallando su figura, y a punto de deleitarse con lo que podría ser una buena taza de café.

Asimismo, a través de otra publicación, la estrella de la televisión dejo ver a sus fans como se sentía, antes de salir a la pista, en su reciente presentación, en el programa concurso “Mira Quien Baila”, de Univisión el fin de semana.

“En pocos minutos arranca @miraquienbaila y aquí estoy tratando de calmar los nervios antes de estar en la pista de baile. Deséenme suerte!!”, dijo Francisca antes de salir al escenario.

Cabe recalcar que a pesar de los nervios que dijo sentir, la ex reina ejecutó una presentación impecable, luciéndose en todo su esplendor, su gracia y talento, vistiendo un magnífico atuendo acorde a la ocasión, donde insinuaba sus hermosas curvas y dejaba ver sus fantásticas piernas.

La ex Nuestra Belleza Latina siempre abre su corazón sin tapujos y con mucha humildad, tal como dejó ver de una manera sincera y transparente el mes pasado, cuando dijo que la época de Navidad cuando era niña fue muy triste para ella.

“Sí claro, ha cambiado el concepto de Navidad para mí, antes no me gustaba la Navidad y eso tiene mucho que ver con mi infancia. La Navidad era una pesadilla para nosotros, porque era un momento donde el esposo de mi mamá tenía mucho tiempo libre y ese tiempo libre se prestaba para el caos y el desorden y por eso no me gustaba”, comentó Francisca. “Además, como era un momento de mucho problema, no se ponía ni árbol de Navidad. Yo creo que recuerdo, si acaso, uno en toda mi vida allá en mi casa”, agregó la dominicana.

Pero hoy por hoy la vida de Francisca Lachapel ha cambiado mucho, porque es una mujer muy feliz, está muy enamorada y sus seguidores la aman.