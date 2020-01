No vas a creer cómo lucía Francisa Lachapel a los 15 años: FOTO

Francisca Lachapel es actualmente una de las famosas más queridas del mundo del entretenimiento, y como una manera de seguir mostrando a sus fieles fans imágenes de su pasado, la guapa conductora de televisión colgó una fotografía en su Instagram de sus días como adolescente que está dando mucho de qué hablar.

En la instantánea, que parece sacada del baúl de los mejores recuerdos, se aprecia a la preciosa dominicana departiendo con varios amigos de la época, ataviada con una blusita sin mangas, unos jeans y unos zapatos descubiertos, mientras muestra su famosa sonrisa que parece estar intacta.

“Dos cosas tengo por decir: 1- Imagino que esa foto nos la tomaron un viernes por el “cuadre” de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y 2-Por favor aprecien la belleza de mis zapatos”, fue el mensaje con el que la animadora acompañó la foto. “Por nada en este mundo cambiaría de donde vengo. Todo lo vivido, bueno o malo, me ha formado y traído hasta este punto de mi vida”, comentó la exreina de belleza en su red social. “Solo agradezco, aprendo y sigo adelante”.

Y aunque la guapa dominicana quiso mostrar a sus fans la tierna foto de su adolescencia, hace apenas unos meses, y con mucha honestidad, Francisca confesó que no siempre fue una mujer feliz y que incluso no guarda recuerdos bellos de su infancia.

La ex Nuestra Belleza Latina abrió su corazón, en medio de una honesta entrevista con Univisión, donde reveló que cuando habla de su niñez, lo primero que le viene a la mente son imágenes de sufrimiento y angustia.

“A mí para ser honesta pensar en mi infancia me duele mucho, porque yo no tengo un recuerdo bonito de mi infancia. Yo a veces me siento y cierro los ojos y trato de encontrar uno, un momento feliz de mi infancia y no lo encuentro”, confesó la exreina de belleza en medio de lágrimas, tras manifestar que sufrió mucho el tener un padrastro alcohólico y maltratador.

“Cuando tú estás en medio de violencia todo el tiempo tú tienes esto en tu cabeza, vives como con esa ansiedad, y todo el tiempo estás pensando de qué manera puedes tú ayudar o, por lo menos era como yo pensaba: ‘cómo puedo ayudar a mami, cómo puedo hacer que ese hombre se vaya de la casa, cómo puedo conseguir dinero para dárselo para que entonces ella no tenga que estar con esta persona’”, dijo la presentadora del matutino de Univisión.

La dominicana también se refirió a la pérdida de su padre, quien murió cuando ella apenas tenía 5 años, y aunque dijo que era un hombre infiel, lo extrañó mucho en su vida.

“Yo no me acuerdo de mi papá, no recuerdo su cara. Yo solamente tengo una sola foto de mi papá que de hecho me tiene él cargada. A mí me hubiera encantado conocerlo y yo sé que si yo hubiera conocido a mi papá yo hubiera sido loca con mi papá aunque ya él no vivía con mi mamá”, dijo la exreina. “Mujeriego sí era, pero buena gente. Todo el que conoció a mi papá dice que era un hombre bueno, que era un hombre que se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás, que era un hombre que llevaba alegría, que era un hombre maravilloso, que era bueno”.