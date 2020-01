Exatlon 4 Estados Unidos: ¿Qué hora? ¿Qué canal?

Exatlon Estados Unidos regresa hoy en su cuarta temporada cargada de adrenalina y circuitos de infartos, con 16 nuevos rostros y cuatros favoritos de siempre dispuestos a probar quien será el más fuerte de la competencia más feroz de la televisión hispana.

Dentro de la dinámica del espacio, los equipos rojo y azul (Famosos y Contendientes) se enfrentan de nuevo en diferentes desafíos que pondrán a prueba todas sus habilidades físicas, mentales y competitivas.

Exatlon Estados Unidos exigirá lo mejor de todos los competidores a través de una combinación de circuitos extremos (EX) y 10 diferentes deportes (DECATHLON). Los equipos rivales, los circuitos seguirán difíciles, habrán nuevos retos, y nuevas oportunidades para ganar. Todo estará en el enfoque y la estrategia de cada participante.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO EMPIEZA: A partir del lunes 20 de Enero del 2020.

HORA: Lunes a viernes a las 7 pm hora del Este/ 6 pm Centro.

Conductor: Erasmo Provenza, vuelve como anfitrión.

Reportera de Redes Sociales: Aeleen del Valle.

Frecuencia : De Lunes a viernes y los Domingos son de eliminación.

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Para verlo por Internet en tabletas, celulares y otros dispositivos:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV:

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

