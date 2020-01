“EXATLON 4 Estados Unidos” estrena en Enero: Hora y Fecha de Estreno

El programa mas feroz del planeta regresa este mes de enero a la pantalla chica. Exatlón Estados Unidos regresa con 20 participantes, 16 nuevos y 4 favoritos de las pasadas temporadas. El comentarista y presentador del programa Erasmo Provenza reveló que al reality regresa Tommy Ramos “El Señor de las Anillas”, Chuy Almada, Dennhi Callu “La Bala” y Karely López Castro “La Campeona del Pueblo”. Tommy formó parte de team Famosos en la primera temporada, ahora regresa a la cuarta a volverse a poner la camisa roja. Uno de sus contrincantes en la primera fue Chuy, de Team Contendientes, que también regresa con todo. “Muchas gracias por su apoyo, por tomarse el tiempo de votar por nosotros. Sin ustedes la oportunidad de regresar no hubiera sido posible”, expresó Chuy en sus redes. Y agregó. “Estoy listo para dejar el alma y el corazón en cada una de mis pasadas, VOY CON TODO, me siento MUY fuerte, MUY rápido, mi puntería esta al cien. Me he estado preparando como un loco, ustedes han visto.. este camino no ha sido facil, pero al final todo vale la pena. Algo quiere Dios, algo quiere la vida que cada oportunidad que tiene me regresa a República Dominicana.. agárrense porque ¡van a tronar las arenas del Exatlon! REGRESA UN TORO”.

Desde que empezaron las votaciones para el regreso de algunos de nuestros favoritos para esta nueva temporada, Karely anunció sus ganas de volver a pisar las arenas de Exatlón. Hoy se le cumplió. Karely se puso la camiseta roja en la segunda temporada y ahora lo volvera hacer en la cuarta. Mientras que La Bala, quien también compitió en la segunda temporada regresa para volver a representar a los Contendientes.

En esta nueva temporada veremos 20 participantes; 16 nuevos y 4 de sus favoritos regresan a las arenas de Exatlón Estados Unidos el próximo lunes 20 de enero a las 8 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Lo que tienes que saber para ver la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos.

Canal: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver EXATLON. Luego de entrar a la página TelemundoNow.com elige tu proveedor de TV y así podrás tener acceso al Live Stream. También puedes hacer click aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito como Al Rojo Vivo, Caso Cerrado, Suelta la Sopa o Un Nuevo Día. Además de tus novelas favoritas.