Critic Choice Awards 2020: Mejores looks de la alfombra azul [FOTOS]

Hollywood vivió otro despliegue de glamour y moda sobre la alfombra azul de la vigésimo quinta edición de los Premios Critics Choice Awards.

Les presentamos algunos de los looks que más se destacaron en la noche, que estuvo caracterizada por la presencia de colores brillantes y llamativos para la mayoría de las damas.

La representación latina también se hizo presente con toda su elegancia y sabrosura con figuras legendarias que siguen mostrando su estilo. Toda una constelación de estrellas se reunió para conversar, celebrar sus logros y festejar otra noche de talento.

Zendaya

La popular cantante, nominada por “Euphoria” se robó el corazón de muchos con su figura. Llevó un diseño del modisto Tom Ford uno de los más cotizados de Hollywood. Impactó con la sencillez y modernidad de su traje de dos piezas: el bustier metalizado en rosa fuerte que dejaba ver su delgada figura y la falda recta. El cabello trenzado y un maquillaje fresco, ideal para su juventud.

Jennifer López

Deslumbrante como siempre, JLo, estrella de “The Hustlers” brilló en la alfombra azul, esta vez no invocando un dramático regalo como en la semana anterior pero sí todo el garbo con un traje de satín champaña de líneas rectas recamado en el cuello con espectacular espalda. El cabello suelto, templado alrededor del rostro daba a su look un remate espectacular. Les gustó más ese look que el de la semana pasada?

Rita Moreno

Con elegancia sin par y luciendo como toda una dama, la legendaria actriz demostró que ni a ella ni al glamour clásico le pasan los años y que la elección del rojo para contrastar en una alfombra azul es siempre un truco de impacto.

Nicole Kidman

El negro nunca falla para vestir con sobriedad y elegancia, más cuando se trata de silueta tan refinada como la de la actriz australiana, nominada por su papel en “Big Little Lies”. Precioso bustier que estaba el escote y fina cintura contrastado con la voluminosa falda acampanada.

Anne Hathaway

Hace menos de cuatro meses la actriz nominada por la serie “Modern Love” tuvo su segundo hijo. El brillo de la maternidad y la felicidad se añadieron al dorado de su traje escotado, de mangas anchas con aire retro para hacerla irradiar sensualidad y presencia en la alfombra.

Lupita Nyong’o

El tono achocolatado del traje de Michael Kors creado para la actriz con ascendencia mexicana y keniana la hizo lucir sofisticada, fresca y moderna. La tendencia monocromática “nude” para las mujeres morenas debe lograrse con este tipo de alternativas.

Billy Porter: el toque irreverente

El artista siempre se las ingenia para capturar la atención de la prensa y crear controversia con su vestuario. Durante las ceremonias de premiación en Hollywood lo hemos visto lucir histriónicamente ropajes femeninos y anoche no fue la excepción. Llevó un traje verde menta con detalles en negro y el cuerpo tatuado con múltiples mariposas coloridas de diversas especies. Se nota el goce que le produce llamar la atención!