Al parecer el 2020 tendremos varias bodas de famosos. El actor Carlos Ponce y la periodista Karina Banda se unen a la lista de famosos que se comprometieron dandole la bienvenida al año nuevo. El actor Wilmer Valderrama y Amanda Pacheco se comprometieron frente al mar. Jessica Cediel y el ex concursante de Exatlón, Mack Roesch, también aprovecharon el 1 de enero para comprometerse.

Para despedir el 2019, Ponce y Banda viajaron a Tulum, México. El 31 de diciembre, el actor de novelas se encontraba en la pista de baile cuando le entrega una copa de champán con el anillo adentro a su amada. Ella celebraba a carcajadas y a gritos el año nuevo cuando de repente se pone seria al ver el anillo adentro de la copa. Abajo puedes ver el momento.

“Me encanto! Y mas me encanto verlos tan felices y enamorados”, expresó Karla Martinez, la presentadora de Despierta América (Univisión). Clarissa Molina, Pamela Silva, Angelique Boyer y Julián Gil, son algunos de los famosos que comentaron debajo de la foto que publicó Banda en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, la pareja decidido darse una nueva oportunidad en el amor, luego de que en abril anunciaran su ruptura.

1. Carlos le lleva 16 años a Karina, con quien empezó una relación en 2018

A principio del 2018, Carlos reveló que estaba soltero y muy cómodo durante una entrevista con People en Español, el pasado mes de abril. “Estoy soltero y estoy demasiado cómodo. Eso me asusta un poco. Estoy demasiado cómodo y demasiado feliz”, comentó Carlos: “Y hasta me da risa de pronto los comentarios de la gente que dic: ‘Se te ven los ojos tristes’. Les urge verme en pareja, sin embargo yo creo que como estoy trabajando tanto y he tenido un año sumamente productivo y también mis hijos están en una edad muy interesante, [eso me ha mantenido ocupado]”.

Carlos es mayor que Karina. Ella tiene 30 años y él tiene 46. Así es, Carlos le lleva 16 años de edad a la reportera mexicana.

Tras confirmar su relación con Carlos, Karina explicó que la razón que había mantenido su relación en secreto es porque apenas se están conociendo, tienen pocos meses de estar junto y no le gustaría recibir las malas vibras.

Pero eso no quiere decir que se andan escondiendo del público. Antes de que Raúl de Molina anunciará el romance, algunos ya sabían sobre la relación porque ellos salian a pasear de la mano por las calles de Miami.

2. Karina trabaja para Univision y Carlos para Telemundo

Karina se incorporó al equipo de Sal y Pimienta, de Univision, en 2016. Ahora es una de las colaboradoras de El Gordo y la Flaca. Mientras que Carlos trabaja para Telemundo desde el 2007. Para dicha cadena, Carlos ha actuado en varias novelas como Dame Chocolate, Santa Diabla y Silvana sin Lana.

Tras la noticia del nuevo romance, Carlos respondió a lo que se anda diciendo sobre su nueva pareja. “No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por comentarios como ‘esta mujer la pobre no sabe donde se está metiendo’ “, dijo Ponce a People en Español. “Ella es una periodista estudiada. Karina sabe lo que está haciendo. No es una niña. Los dos estábamos cuidándonos, los dos estábamos siendo muy low key sabiendo que en algún momento iba a salir si continuábamos y ha sido el caso y pasó, un poquito antes de lo que hubiéramos deseado, pero iba a pasar”.

“Yo leo los comentarios y veo ‘Otra más para su lista’. ¿Cuál lista?”, añadió el actor, quien asegura que no le teme al matrimonio siempre y cuando sea con la persona correcta.

3. Karina estuvo casada con Douglas Riggs

En el 2015, Karina contrajo matrimonio por lo civil y la iglesia con Douglas Riggs, un piloto de helicópteros americano. Riggs no habla español.

El matrimonio no duro mucho y se divorciaron. No se sabe cuando y por qué se separaron. Lo que si sabemos es que su separción se llevó en buenos términos y sigue siendo amiga de su ex. Ellos no tuvieron hijos.

4. Carlos mantuvo una relación de seis años con la actriz Ximena Duque

Carlos estuvo 23 años con la madre de sus hijos. Carlos y Verónica Rubio fueron novios desde la secundaria y luego se casaron y procrearon cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. Ellos se llaman Giancarlo, Sebastián, y las gemelas Savannah y Sienna.

Carlos se divorció de Verónica en 2010. Después empezó una relación formal con la actriz colombiana Ximena Duque y estuvieron seis años juntos. Se dice que la razón que terminaron fue porque Carlos no queria casarse y Ximena ya queria formar una familia. “No soy una persona de estar con 500 mujeres, no es lo que me llama la atención. Lo que estoy en contra no es del matrimonio sino del divorcio, por lo tanto cuando me preguntas qué es lo que necesita tener [esa mujer] solo sé lo que no quiero en una mujer. Y lo que no quiero en una mujer es muy abundante. Lo que no quiero en mi pareja es lo que tengo muy claro”, dijo Carlos a People en Español.

5. Karina no tiene hijos y Carlos tiene cuatro hijos

En el 2016, Karina expresó sus ganas de querer convertirse en madre. Mientras que Carlos dice lo contrario. Carlos no tiene planes de tener más hijos, según People en Español. Carlos tiene dos hijos varones y dos gemelas adoptadas.