TOP 5: Noticias Interesantes -23 de Enero de 2020

Las noticias interesantes del día están repletas de historias de amor y de duras pullas de famosos y en ese orden de ideas, los titulares se los roba Aracely Arámbula con una dura confesión que hizo sobre Luis Miguel en su rol de papá.

Asimismo, la petición de mano de Monserrat Oliver a la modelo Yaya Kosikova, el talento oculto de Selena Gómez y la tristeza de Marjorie de Sousa tras la muerte de un amigo muy cercano, son noticia.

El hecho preocupante del día tiene que ver con la aparición del primer caso en Estados Unidos del coronavirus, el nuevo mal aparecido en China, que tiene alarmadas a las autoridades.

1. Aracely Arámbula confirma que Luis Miguel no mantiene a sus hijos

Para nadie es un secreto que Luis Miguel no ha sido el mejor de los padres de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, y esta vez, aprovechando su paso por el Festival de cine de República Dominicana Cana Dorada, la mexicana le envió un duro mensaje al Sol de México.

La protagonista de la telenovela La Doña 2 habló abiertamente de su rol como madre de Daniel y Miguel y le dijo al programa de televisión Al Rojo Vivo lo que piensa de la manera como el cantante ha asumido ejercer su paternidad y negó que ella le haya exigido una pensión.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, dijo la actriz, dejando en claro que es ella quien mantiene a los pequeños. “Lo principal es lo que uno como padre quiere dar (…) El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, dijo la mexicana reafirmando que el cantante no tiene mucha presencia en la vida de los niños.



2. Marjorie de Sousa está de luto

Marjorie de Sousa no atraviesa por un buen momento, pues uno de sus grandes amigos, con quien compartió créditos en la pantalla chica, falleció esta semana.

La ex de Julián Gil usó sus redes sociales para anunciar la muerte del legendario actor venezolano Raúl Amundaray y manifestó que la noticia la dejó devastada.

El deceso de la estrella de la pantalla chica venezolana de 82 años, se dio este martes 21 de enero, y la rubia quiso honrar a su amigo colgando una fotografía junto a él en su cuenta de Instagram. “De estas noticias que no te gustan!!! Mi querido #raúlamundaray compartí contigo algunos proyectos. No me gusta aceptar que personas con las que viví cosas tan maravillosas se tengan que ir. Me duele ver cómo se apaga la luz de otro grande de la televisión Venezolana”, comentó la exreina de belleza en su red social, mostrando su inmenso dolor.



3. Primer caso de Coronavirus en Estados Unidos genera alerta

Las autoridades mundiales están en alerta ante la presencia del virus conocido como Coronavirus, originado en Wuhan, China, que hasta ahora dejado a 500 personas infectadas y 17 muertos, y en Estados Unidos ya se confirmó la aparición de un caso.

Y aunque la persona infectada se encontró en el estado de Washington, debido a que Nueva York es puerto de desembarque principal de millones de turistas, la ciudad lanzó un plan de prevención y alerta para evitar que haya casos sin detectar.

Así lo dio a conocer el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) que aseguró estar trabajando con las autoridades locales, estatales y federales, para responder ante una posible llegada del virus, por lo que, entre otras cosas, hay una revisión más intensa entre los pasajeros que llegan al aeropuerto JFK desde China, medida que se ha extendido a los aeropuertos de San Francisco y Los Ángeles.

“Los CDC y la OMS están aprendiendo más sobre este nuevo coronavirus todos los días”, dijo la comisionada de salud, Oxiris Barbot, quien dijo que “el riesgo real para los neoyorquinos es bajo, pero nuestro nivel de preparación es alto”.

4. Montserrat Oliver se casa con su novia Yaya Kosikova

Monserrat Oliver y la modelo Yaya Kosikova se nos casan. Así lo revelaron ambas tras confesar que Monserrat le pidió matrimonio a su joven novia, y lo hizo por todo lo alto y sin pensar en lo mucho que pudiera costar la sortija, pues la joya entregada fue nada más ni nada menos que una pieza de la famosa y exclusiva casa joyera Tiffany Co.

“Qué creen? Dijimos SI!”, fue el mensaje con el que Oliver anunció el compromiso con su futura mujer en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del momento y de la sortija. Los detalles hacen siempre los momentos memorables, INOLVIDABLES! Estamos comprometidas”, agregó la mexicana.

Asimismo, la bella rubia colgó un video en el que mostró que la petición de mano se dio en una especia de casita de madera decorada en su interior con muchas luces, que le pusieron un toque mucho más romántico al momento, y donde se observaba una lámpara con la palabra amor en inglés, al igual que dos copas y una fina champagne metida en una hielera.



5. Selena Gómez muestra otro talento oculto

Selena Gómez es una de las cantantes más exitosas del mundo, y además de tener talento para la música y la actuación, la bella jovencita dejó ver que tiene otro talento que muy pocos o casi nadie conocía.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la exnovia de Justin Bieber mostró que puede mover los pechos hacia arriba y hacia abajo, lo que se robó la atención.

El video de la cantante de Rare fue grabado cuando ella estaba en una silla esperando a entrar al show de Ellen Degeneresy en solo unos minutos logró miles de comentarios graciosos.