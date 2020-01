Para nadie es un secreto que Luis Miguel no ha sido el mejor de los padres de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, y esta vez, aprovechando su paso por el Festival de cine de República Dominicana Cana Dorada, donde fue galardonada con el premio como Mejor Actriz Internacionalla mexicana, abrió su corazón sobre la ausencia que ha tenido el Sol de México en la vida de sus dos hijos.

La protagonista de la telenovela La Doña 2 habló abiertamente de su rol como madre de Daniel y Miguel y le dijo al programa de televisión Al Rojo Vivo que aunque es una mujer plena que ha hecho hasta lo imposible para que sus hijos lleven vidas felices,siente que el cantante se ha perdido momentos maravillosos con sus chicos.

“Si me preguntas, preferirá que ellos pudieran compartir más allá, con la familia, porque el tiempo no regresa y yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, porque no es conmigo, no, es con ellos”, dijo la mexicana reafirmando que el cantante no tiene mucha presencia en la vida de los niños.

VídeoVideo related to las duras confesiones de aracely arámbula sobre luis miguel como papá: ¿qué dijo? -video 2020-01-25T00:12:56-05:00

Y al ser cuestionada sobre si es verdad que ante la manera como Luis Miguel se ha desentendido de las responsabilidades económicas que tiene con Miguelito y Danielito, ella ha solicitado una pensión de 60,000 euros, la mexicana no solo lo negó sino que reafirmó que ella mantiene sola a sus pequeños.

VídeoVideo related to las duras confesiones de aracely arámbula sobre luis miguel como papá: ¿qué dijo? -video 2020-01-25T00:12:56-05:00

“A la gente le gusta especular con estas noticias, eso llama la atención, dicen mucho desde siempre, pero yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión. Mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo y de mi familia y de nosotros”, dijo la actriz, recalcando que si el cantante quisiera darles algo, sería porque le nazca y no porque ella lo vaya a obligar.

“Mis hijos siempre han tenido derecho a muchas cosas, pero lo principal es lo que uno como padre quiere dar”, agregó Aracely, quien al ser interrogada sobre cuándo fue la última vez que Luis Miguel vio a sus retoños dijo: “Cuando lo veas en una conferencia de prensa se lo preguntas a él. No quiero entrar en eso”.

Y aunque los pequeños de la Chule no cuentan con la presencia de su verdadero padre, la mexicana dejó claro que no por ello no cuenten con una figura paterna.

“Tengo una figura paterna maravillosa con mi padre, mi papito adorado es un gran ser que queremos con el alma. En mi casa la figura paterna siempre ha estado con él”, destacó Aracely.