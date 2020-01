¿La reconciliación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía está próxima?: Esto dijo la cantante

Para alegría de sus seguidores finalmente el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía llegará a su fin.

Y es que en el programa “Un nuevo día” la conductora Adamari López tuvo como invitada a La Guzmán, y en una parte del espacio donde hablaron de las diferencias, la animadora le mostró un video donde la nieta de Silvia Pinal dijo que estaba dispuesta a hablar con su mamá, dar el primer paso y que cada día anhela darle un abrazo. En otras palabras, mostró su intención de reconciliarse con ella, conmoviendo a la Reina de Corazones.

“Yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso, yo la entiendo porque mi mamá y mi papá son famosos y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet, y yo decía dónde está mi mamá, dónde está mi papá, pero son cosas que uno entiende después, porque son sacrificios que uno hace para sacarlos adelante, porque te reclaman porque ‘no estás conmigo’, ‘porque no me pelas’, y tú sabes que tenemos que salir y chambear”, afirmó la mexicana.

https://www.instagram.com/tv/B7bdQYcHa8c/?utm_source=ig_embed

Además la cantante de “Hacer el amor con otro”, reconoció que tuvo faltas, pero dijo que nunca es tarde para remediarlas.

“Yo soy rock star desde toda la vida, hace 31 años, y yo era muy joven cuando la tuve, y yo si tuve errores, de los cuales puedo recapacitar, puedo cambiar, porque lo que puedo cambiar es dándole ejemplo, siendo mejor persona, pero si tuve un error no fue con la intención de hacerle daño, eso se llama enfermedad, cuando tienes alcoholismo, cuando sufres de algo, lo mejor es aceptarlo y cambiar”, explicó la diva.

La mexicana también recalcó que lo que se ha propuesto es demostrarle a Frida que sí se puede.

“Eso es lo que he hecho, y he luchado para mostrarle que sí se puede, pero no hay nada que yo no pueda arreglar, porque nuestra relación es hermosa y somos nada más dos, ella y yo, y ella sabe que yo la amo con toda mi alma y que jamás le haría daño” destacó la artista diciendo que le pide a Dios a diario que todo se arregle”.