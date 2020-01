Adamari López arrecia su batalla por bajar de peso: ¿cuántas libras ha perdido?

Para nadie es un secreto que a Adamari López le ha sido difícil perder peso después de padecer el cáncer que logró superar hace ya varios años, pero ella sigue enfocada en este objetivo, y esa lucha de constancia y esfuerzo la ha llevado al pie de la letra, siendo un muy buen ejemplo a seguir. La animadora sabe que este reto no es fácil, pero día a día lo va logrando.

Así lo dejó saber Adamari en su cuenta de Instagram, donde no solo compartió un significativo video al respecto, sino que lo reforzó con un hermoso mensaje.

A través de su mensaje, en el que la boricua agradeció a sus fans por su inmenso apoyo y amor incondicional, la comunicadora reveló cómo está haciendo para lograr que su meta de decirle adiós a las libritas extra, sea una realidad muy pronto.

“Hola mi gente linda, aquí mandándoles besos y agradeciéndoles por todo el apoyo, estamos en el reto de Ada, estoy contando puntos para ver lo que me como en el día y tratar de alimentarme de una mejor manera”, dijo la boricua, destacando que no solo es importante lo que come sino cómo se siente.

“También estoy incorporando muchas cosas en mi vida, que me hagan sentir bien, cosas para hacer ejercicios, cosas para emocionalmente también seguir estable y seguir bien”, señalo López.

La animadora apeló a sus seguidores para que la acompañen en este reto y dijo que no la dejen sola.

“Les pido que se sigan uniendo con el hashtag el reto de Ada, que me sigan apoyando porque ustedes me dan muchísima fortaleza, y me ayudan a seguir enfocada”, puntualizó la mujer de Toni Costa.

Ella también confiesa que se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta ahora, aunque puntualizó que hay momentos difíciles.

“He visto que he bajado algunas libritas y eso me gusta mucho, y quiero seguir esforzándome, hay días que voy muy bien, y ahí otros días que me cuesta muchísimo trabajo, pues normal, hay cosas que me gustan mucho y aunque contando puntos no se me prohíben las cosas que a mí me gustan de comer, a veces tienen demasiados puntos las cosas que me gustan comer”, afirmó la boricua.

La estrella agregó que está decidida a hacer las cosas bien, especialmente por su niña Alaia.

“Así que tengo que saber seleccionar, porque estoy súper comprometida en que quiero estar bien de salud, en que quiero seguir educando a mi hija y quiero verla crecer, y todo esto lo voy a poder lograr si estoy bien emocional y físicamente”, agregó la animadora de Un Nuevo Día.

Y para concluir Adamari pidió consejos a sus fans para seguir adelante.

“Así que los invito a que continúen acompañándome con el hashtag el reto de Ada, y que me digan que están haciendo ustedes, como están haciendo para mantenerse bien, para mantenerse saludables, y algún tip o algún consejo que me puedan dar en los días que a lo mejor estoy un poco más desenfocada”, terminó diciendo la puertorriqueña, no sin antes despedirse con mucho amor de sus seguidores y confesándoles que los lee.

“Escríbanme qué hacen ustedes , cómo se mantienen firmes y qué cosas incluyen para complementar su vida. Yoga, meditación, pasar tiempo con la familia, caminar descalzo en la grama, ejercicios….”, concluyó la estrella de la televisión.