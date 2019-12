Cómo ver la serie turca ”El Sultán” en vivo LIVE STREAM

La exitosa serie turca “El Sultán” llega a las pantallas de la cadena Telemundo . Esta historia llena de amor, traición e intriga narra el ascenso al poder de “Suleimán el Magnífico”, una de las figuras más importantes de la historia del Imperio Otomano quien asumió uno de los imperios más grandes y poderosos con apenas 26 años de edad.

En este proyecto, durante su conquista del mundo, Suleimán se encontrará en medio de una lucha de poder entre las dos personas más influyentes en su vida, quienes desatarán un juego sangriento lleno de intriga, conspiración y muerte en donde la victoria final tendrá un alto precio.

Protagonizada por Halit Ergenç y Meryem Uzerli, “El Sultán” es una producción de alta calidad con impecables detalles de vestuario y escenografía que incluyen escenas grabadas en el Palacio Topkapi de Turquía, el cual funcionó como el centro administrativo del Imperio otomano.

Lo que tienes que saber para que no te la pierdas

HORA: La serie la transmiten de lunes a viernes a las (8 pm . Este /6 Centro.

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Para ver la serie por Internet en tabletas, celulares y otros dispositivos:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV:

DirecTV NOW: El paquete más barato de DirecTV NOw “Live a Little” cuesta $35 ofrece Telemundo. Para ver si DirectTV ofrece Telemundo en su mercado, ingrese aquí e ingrese su código postal en la “herramienta de búsqueda” (lookup tool). DirecTV Now ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. La opción menos costosa, “Live a Little”, que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.