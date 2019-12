SuperLotto Plus-Resultados: Números ganadores 18 de diciembre 2019

SuperLotto Plus de la California Lottery de esta noche, miércoles 18 de diciembre de 2019, ha crecido a un valor de $12 millones. Los números ganadores son:

00- 00 -00-00-00

Mega 00

Cómo jugar SuperLotto Plus:

Para jugar simplemente toma cinco números del 1 a 47 y un número MEGA del 1 a 27, o incluso más fácil, reproducir números generados al azar con Quick Pick. Una vez que compre sus boletos, verá que hay un código de SuperLotto Plus 2nd Chance.

Por cada $ 1 gastado en el boleto de SuperLotto Plus, recibirá una entrada en el sorteo semanal de SuperLotto Plus 2nd Chance. Por ejemplo, si juega $2 en un solo boleto SuperLotto Plus, su código de la segunda oportunidad, es bueno para 2 entradas en el sorteo de la Second Chance.

Usted gana el gran premio haciendo coincidir los 5 números más el número MEGA. Pero no te preocupes si no elegiste todos los números, porque hay formas de ganar otros premios también. Aquí están las posibilidades de ganar. Primero para el jackpot:

5 of 5 y Mega -1:41,416,353

4 of 5 y Mega – 1:197,221

4 of 5- 1:7,585

3 of 5 y Mega – 1:4,810

3 of 5 – 1:185

2 of 5 y Mega – 1:361

1 of 5 y Mega – 1:74

Solo Mega : 1: 74

Los resultados se conocen los Miércoles y los Sábados a las 11 pm/ET.

¿Adónde va el dinero del SuperLotto Plus? 95 centavos de cada dólar que gastan los jugadores regresan a la comunidad en forma de contribuciones para escuelas públicas e instituciones de educación superior, premios para los jugadores y compensaciones para los vendedores, indica la lotería.

En general, las probabilidades de ganar cualquier premio en el SuperLotto Plus son de alrededor de 1 en 23 y las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 42 millones.

El SuperLotto Plus de la lotería de California, está disponible en todos los puntos de venta de Lotería del estado y cuesta $1 por jugada.Se realizan dos sorteos por semana, los miércoles y los sábados, después de la hora de cierre para participar en el sorteo, a las 7:45 p.m. hora del Pacífico.

Los números ganadores se encuentran disponibles en cualquier punto de venta de la Lotería.

Todos los premios mayores que $599 están sujetos a impuestos y otros descuentos exigidos por la ley. Sin embargo, no existen impuestos estatales/locales de California.¿Sabías que $193 millones es el récord del gran premio SuperLotto Plus? Suerte!

