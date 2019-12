Rick and Morty Temp. 4 Episodio 6: ¿Cuándo regresa el programa?

A pesar de cualquier rumor que haya escuchado de lo contrario, Rick and Morty no ha transmitido su final de temporada en Adult Swim esta noche. Todavía quedan cinco episodios más, solo que se emitirán en algún momento en 2020.

El programa no mencionó cuándo se emitirá el próximo episodio cuando la Temporada 4 Episodio 5 terminó, o tenía un avance para el próximo episodio. Pero sabemos por entrevistas previas que ya se ha avanzado mucho en el resto de la temporada.

Spencer Grammer, Who Voices Summer, dijo que ya trabajó en el episodio 10 de esta temporada

Algunos sitios web australianos también informaron incorrectamente que la Temporada 4 solo tuvo cinco episodios, pero sabemos con certeza que eso no es cierto. Estos sitios web informan la emocionante noticia de que la Temporada 4 finalmente llegará a Australia en Netflix el 22 de diciembre. Pero las publicaciones, incluida LAD Bible, informaron que Netflix Australia estaba esperando que se transmitieran todos los episodios de la Temporada 4 antes de transmitir los episodios. Esto no es exacto, ya que cinco episodios más vendrán esta temporada. En cambio, parece que Netflix estaba esperando que la primera mitad de la temporada se emitiera en su totalidad.

Spencer Grammer (quien da voz a Summer) dijo en una entrevista con Collider a fines de noviembre:

Tenemos, creo, dos episodios más que se transmiten en esta parte. Y luego tenemos otros cinco que saldrán eventualmente, más temprano que tarde. Y luego también tenemos, sé que están trabajando en la quinta temporada. Espero que podamos explorar más a partir de sus antecedentes y el futuro y solo en general “.

Entonces, sí, Grammer confirmó que cinco episodios más en la Temporada 4 saldrán “eventualmente”, y agregó que saldrán al aire “más temprano que tarde”. Luego notó que ya había grabado para el Episodio 10.

Grammer dijo que acababa de terminar de grabar la Temporada 4 Episodio 10, pero que estarían “revisando y luego reescribiendo ciertas cosas”. Ella no reveló nada más sobre el final.

En una entrevista con Entertainment Weekly en julio, Justin Roiland dijo que la Temporada 4 duraría 10 episodios. Luego, el 10 de noviembre, solo unas pocas horas antes del estreno del primer episodio, Roiland anunció oficialmente que habría un total de 10 episodios en la temporada.

Roiland escribió: “Finalmente. ¡La cuarta temporada se estrena esta noche! ¡Tenemos 10 episodios! ¡Los primeros 5 comienzan esta noche! Domingo 10 de noviembre a las 11:30 PM E / P Solo en Adult Swim.

Algunos de estos rumores comenzaron porque el avance inicial de la Temporada 4 solo mencionaba cinco episodios. El trailer decía: “la mitad de la temporada que mereces, toda la temporada que podamos manejar”. Puedes verlo a continuación:

Rick and Morty Season 4 Trailer | adult swimCancel your plans for November 10th at 11:30pm.

Pero eso nunca se suponía que indicara que Rick y Morty solo iban a tener cinco episodios esta temporada.

Así que puedes estar seguro, según los comentarios y entrevistas de Roiland y Grammer, de que el Episodio 5 no es el final y el final de la temporada. La temporada no termina más rápido de lo habitual. Solo vamos a tener una pausa antes de que regrese la temporada 4 para los episodios 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, eso significa que hay cinco episodios más para ver en la temporada 4 de Rick y Morty.

Simplemente no supimos exactamente cuándo estarán transmitiendo esos episodios después de que la Temporada 4 Episodio 5 terminó esta semana. Pero sí sabemos que será más temprano que tarde, así que espero que esto signifique la primera parte de 2020. Actualizaremos esta historia cuando se conozca más información.