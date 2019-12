Murió Remilia a los 24 años: ¿cómo murió la estrella de League of Legends?

Maria Creveling, la famosa jugadora pionera de “League of Legends”, más conocida como Remilia, falleció a la edad de 24 años, según lo revelaron este domingo varias personas cercanas a la jovencita.

Bleeding Cool informó el 28 de diciembre de 2019 que Maria “Remilia” Creveling había muerto “esta semana” y la definió como “la primera mujer en jugar “League Of Legends” en la LCS.

La muerte de Creveling fue confirmada por su compañero de cuarto, Richard Lewis, un periodista de esports, quien aseguró que la chica murió mientras dormía en Las Vegas. Sin embargo, no especificó más detalles.

“Con gran tristeza les informo que mi mejor amiga, Maria Creveling, falleció pacíficamente mientras dormía ayer. Su ausencia dejará un vacío que nunca se podrá llenar”, escribió el joven.



Los fanáticos de la jugadora escribieron en Twitter todo tipo de mensajes de pesar y destacaron lo mucho que querían y admiraban a Creveling.

“Ella fue la primera figura pública que pude admirar y con la que me sentí identificada. Tuvimos nuestras diferencias con respecto a la identidad, pero siempre le deseé lo mejor para ella. Gracias por estar siempre de su lado, ya que muchos de nosotros no tenemos ese lujo. Estoy seguro de que estuvo agradecida de tenerte”, le escribió un fan a Lewis.

“Ella era una jugadora muy sólida y una persona que siempre fue amigable conmigo. Descansa en paz”, escribió otro seguidor. “Lamento mucho escuchar a Richard. Tu cuidado y amistad le mostraron todos los días lo que significaba para ti”, escribió otro fan.

Un amigo de la chica quiso rendir un homenaje a la joven en la página de Facebook de Remilia.

“Todavía podemos tener nuestra última noche conduciendo por Santiago… arreglando el mundo y culpando a la gente. Te quiero”, dijo.

Según Bleeding Cool, Creveling fue la “primera mujer transgénero en calificar y competir en la Serie de Campeonatos de League of Legends 2015 con los renegados del equipo”.

Sin embargo, sufrió acoso por su apariencia y abandonó el equipo, convirtiéndose en “una de las transmisiones LoL más populares en Twitch”, informó Bleeding Cool.

Creveling, conocida como Remilia, “se retiró de la alineación inicial de los Renegados al año siguiente debido a problemas de salud mental citados” antes de regresar en 2016, informó Dot Esports.

La chica jugó para Kaos Latin Gamers y se hizo famosa por su juego de Thresh y Morgana, al tiempo que fue considerada en gran medida como una de las mejores jugadoras de Thresh en Norteamérica.

Lewis agregó: “Ella no hubiera querido ninguna declaración larga o grandes elogios. A pesar de tener admiradores en todo el mundo, ella nunca fue la que anhelaba ser el centro de atención. Mi única petición es que cualquiera que quiera rendir homenaje se comunique para asegurarse de que se haga de una manera que respete sus deseos”.

Según Daily Mail, Creveling fue “la única mujer en competir en la LoL Championship Series (LCS)”.

Creveling también se conocía anteriormente como Yuno, Remilia y Remi y era de Portland, Maine.