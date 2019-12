TOP 5 Noticias interesantes –17 de diciembre de 2019

Comenzamos este martes 17 de diciembre de 2019 y en esta entrega les contamos que el regalo que le hizo Cardi B a su novio Ofsset ha generado un sin fin de comentarios no solo por el tipo de obsequio sino también porque algunos aseguran, que el chico todavía piensa en una ex . ¿De quién se trata?

También en esta edición conocerán al lindo hijo del galán que interpreta a Kemal en la novela turca “Amor Eterno” .

Descubrirán además el sustazo que se llevó Larry Hernández con su mujer, lo que reveló el actor Brad Bitt sobre su época de mayor fama y lo que están celebrando Los Simpson. ¿Quieres los detalles? Sigue leyendo…

1. Larry Hernández se llevó tremendo susto con Kenia

Larry Hernández, protagonista de Larrymania, estuvo muy preocupado por un desmayo de su esposa, Kenia Ontiveros, quien está embarazada. El matrimonio se encontraba realizando algunas compras junto a unos amigos cuando Kenia sintió que se iba a desmayar. Lo cierto es que marido salió rapidamente en su auxilio y afortunadamente solo fue un susto.

La pareja anunció en sus redes que pronto darán a conocer el sexo del bebe que están esparando. El artista y su esposa ya tienen a dos hembritas que esperan con ilusión al nuevo mimebro de la familia.

2. E l regalazo que Cardi B le hizo a su esposo por su cumpleaños

https://www.instagram.com/tv/B6Do4htg1E1/?utm_source=ig_embed

Cardi B tiene acostumbrados a sus seguidores a sus excentricidades pero ahora le tocó a su esposo, Offset , quedarse en shock en su cumpleaños con un obsequio de su amada fuera de serie: ¡medio millón de dólares en efectivo! La rapera y madre de Kulture dijo que aunque sus amigos la aconsejaron sobre qué regalarle a su media naranja, ella no se pudo decidir en algo que fuera suficientemente especial para él.

“Todos dicen: ‘Tienes todos los carros, tienes cada joya, cada zapato…’. ¿Qué más podría darle a alguien que ya tiene todo? ¡Una nevera!”, exclamó Cardi B en el video antes de abrir el refrigerador y revelar los $500,000 en su interior. El video en Instagram que ya tiene más de 15 millones de vistas y cerca de 3 millones de likes, ha generado revuelo en las redes sociales. Algunos de sus seguidores consideran que Offset no merece dicho regalo pues recientemente fue acusado por la novia del rapero Tekashi 69, Jade, de enviarle un mensaje privado diciéndole que la extrañaba. Offset respondió que su cuenta había sido hackeada y aseguró que nunca había enviado dicho mensaje. ¿Qué creen ustedes?

3. El Protagonista de Amor eterno muestra por primera vez el rostro de su hijo

Millones de mujeres suspiran cada vez que lo ven en pantalla. El guapo actor turco Burak Ozcivit , de 35 años de vida, continúa arrasando en la televisión de habla hispana como protagonista de la exitosa telenovela “Amor Eterno” historia que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este.

El melodrama que encabeza junto a la popular actriz turca Neslihan Atagül se mantiene como la ficción más vista del prime time hispano, llegando a promediar más de 1,8 millones de televidentes en cada episodio. Burak, que inició su carrera como modelo y posteriormente alcanzó la fama como protagonista de exitosas telenovelas en su país de origen, está felizmente casado desde el 2017 con la también actriz turca Fahriye Evcen, con quien tuvo a su primer y único hijo en abril de este año.

El actor, que hasta ahora se había resistido a mostrar públicamente el rostro del menor, por fin dejó ver la carita del bebé el pasado fin de semana a través de las redes sociales. Fue su esposa, a quien conoció durante el rodaje de la telenovela Çalıkuşu en 2013, quien compartió la primera imagen del menor por medio de su perfil de Instagram. ¿No les parece adorable?

4. El escape de Brad Pitt de la realidad

La carrera de Brad Pitt ha estado llena de altibajos que, aunque él los haya querido ocultar, la prensa se encargó de sacar a relucir, sobre todo su relación con las drogas. A pesar que el actor ya se alejó de ellas hace algunos años, no teme pronunciarse al respecto para transmitir el aprendizaje de aquellas experiencias.

En entrevista con The New York Times, Brad Pitt contó que, además del alcohol, tuvo que enfrentarse a las drogas. La adicción llegó a su vida como una escapatoria a la presión mediática que por aquellos años 90 lo agobiaban. “Ha habido momentos en los que he visto fotos de mí mismo de hace años y he dicho: “Ese chico tiene buena pinta”. Pero en realidad no me sentía tan bien por dentro. Me pasé la mayor parte de los noventa escondiéndome y fumando hierba” aseguró.

Sin embargo, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood dejó esa adicción atrás y optó por una vida mucho más sociable. “Me sentía incómodo con toda esa atención. Llegué a un punto en el que estaba encarcelándome a mí mismo. Ahora salgo a la calle y vivo mi vida y, en general, la gente es bastante agradable”, afirmó.

5. Los Simpson están cumpliendo 30 años.

Tres décadas han pasado desde que salió a la luz el primer episodio de Los Simpson, considerada como la serie animada más influyente de la historia de la televisión y que parece haber dado con la fuente de la eterna juventud. “El fin de este show significa el fin del mundo”, decía uno de los fieles seguidores de la serie en las redes sociales ante la posibilidad de que Los Simpson, que cuenta con multitud de fanáticos, llegue a su fin.

Con más de 670 episodios, el programa ha sido homenajeado en 2019 en numerosas ocasiones. Es el caso del neoyorquino Festival de Cine de Tribeca, que organizó una reunión en la que participaron buena parte del equipo creativo y los actores que dan voz a los personajes. “Dibujé a Bart en cinco minutos en una servilleta, sí”, confesó en ese evento el creador de la serie, Matt Groening. Afirmó haber diseñado a los principales personajes de Los Simpson en un sofá mientras esperaba reunirse con James Brooks, uno de los productores.

LEER MÁS: Oraciones para darle gracias a La Virgen de Guadalupe