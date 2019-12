Miss Mundo 2019: ¿Quiénes son las favoritas para llevarse la corona? VIDEOS

El concurso Miss Mundo es uno de los concursos más importantes del mundo con 111 países representados en 2019. Aquí están las concursantes que han terminado al menos en el Top 10 en el evento preliminar.

Miss Armenia Liana Voskerchyan

​Liana Voskerchyan crowned Miss World Armenia 2019 ​20-year-old, Liana Voskerchyan was crowned Miss World Armenia 2019 at the coronation night held at the Prime Hall in Yerevan. She succeeds and was crowned by the outgoing queen Miss World Armenia 2018 Arena Zeynalyan at the conclusion. 2019-07-18T10:47:59.000Z

Liana Voskerchyan fue coronada Miss Mundo Armenia 2019 de 20 años, Liana Voskerchyan fue coronada Miss Mundo Armenia 2019 en la noche de coronación celebrada en el Primer Salón de Ereván. Ella tiene éxito y fue coronada por la reina saliente Miss Mundo Armenia 2018 Arena Zeynalyan en la conclusión.2019-07-18T10: 47: 59,000Z

Esta es solo la tercera vez que Armenia envía a alguien al concurso de Miss Mundo y la primera vez que alguien participa en una competencia preliminar. Este estudiante de ciencias políticas de 20 años terminó en el Top 5 de la porción de talento.

Miss Brasil Elis Miele Coelho

(PARTICIPAÇÃO COMPLETA) ELIS MIELE – MISS BRASIL MUNDO 2019(FULL PERFORMANCE) ELIS MIELE – MISS BRASIL MUNDO 2019 MISS BRASIL MUNDO 2019 – COROAÇÃO DE ELIS MIELE 2019-09-04T03:34:15.000Z

Esta influyente digital y aspirante a periodista de 19 años terminó en el Top 10 de la competencia de modelaje, en la que las chicas modelaron vestidos de la reconocida diseñadora británica Zandra Rhodes.

Miss Islas Vírgenes Británicas Rikkiya Brathwaite

Rikkiya Brathwaite wins Sports Competition of Miss World 2019At the Miss World 2019 International Sports Day Competition, Miss World British Virgin Islands 2019, Rikkiya Brathwaite was declared the winner. Beauty Pageants is your one-stop destination for all that's happening in and around the world of glamour and beauty. Get the latest news and interviews from beauty contests like Femina Miss India, Miss Diva, Mr India, Campus Princess, Fresh Face, Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International, Miss United Continents, Miss Supranational, Miss Grand International all under one roof. Check out all exclusive videos on this channel. 2019-12-03T15:28:29.000Z

Esta aspirante a actriz de 22 años terminó en segundo lugar en la competencia de talentos y ganó la competencia del día deportivo. Anteriormente asistió a la Universidad de Yale.

Miss Canadá Naomi Colford

CANADA, Naomi Colford – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-13T16:23:09.000Z

Este estudiante de enfermería de 19 años terminó segunda en la competencia de talentos después de realizar una rutina de baile.

Miss República Checa Denisa Spergerova

CZECH REPUBLIC, Denisa Spergerova – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-11T14:45:50.000Z

Esta estudiante de 19 años habla inglés, checo y alemán con fluidez y vive con el lema “si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no te lleve a ninguna parte”. Terminó en el Top 10 del modelado preliminar.

Miss Francia Ophely Mezino

FRANCE, Ophély Mézino – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-11T15:18:16.000Z

Esta estudiante de química de 20 años terminó en el Top 10 del preliminar de modelado y el preliminar de Belleza con un propósito. Ella espera tener algún día su propia compañía de cosméticos.

Miss Guyana Joylyn Conway

Joylyn Conway crowned Miss World Guyana 2019Joylyn Anita Conway was crowned the new Miss World Guyana 2019 at the Pegasus International Hotel. 2019-06-25T09:52:46.000Z

Este profesor de ciencias e instructor de laboratorio de 20 años espera convertirse algún día en químico forense. Ella terminó en el Top 10 de la competencia cabeza a cabeza.

Miss Hong Kong China Lila Lam

Este instructor de yoga de 27 años estudió Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Manchester. Ella terminó en el Top 10 del modelado preliminar.

Miss India Suman Rao

INDIA, Suman Ratansingh Rao – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-11T16:27:10.000Z

Esta estudiante y modelo de 20 años es contadora certificada de la Universidad de Mumbai. Terminó en el Top 10 en tres preliminares: modelado, cabeza a cabeza y Beauty With a Purpose.

Miss Indonesia Princesa Megonondo

Princess Megonondo | Miss Indonesia 2019 Goes To Miss World 2019#princessmegonondo #missindonesia2019 #missworld2019 #london Princess Megonondo | Miss Indonesia 2019 Goes To Miss World 2019, Princess Megonondo, akan berangkat ke London dan akan memasuki tahap karantina Miss World 2019 pada tanggal 20 November 2019 bersama 120 peserta dari negara lainnya 2019-11-15T08:14:15.000Z

Esta estudiante universitaria de 19 años sueña con comenzar su propio negocio y aprende fácilmente otros idiomas. Terminó en el Top 10 de la belleza con un propósito preliminar.

Miss Jamaica Toni-Ann Singh

Miss Jamaica, Toni Ann SINGH @ Miss world, London 2019Miss Jamaica, Toni-Ann SINGH , Age:23 Height:167 Occupation: Student Language: English and Jamaican Creole Toni is a women’s studies and psychology student at Florida State University who aspires to be a medical doctor. Previously she has worked as president of the Caribbean students association on campus. In her free time Toni enjoys singing, cooking, vlogging, volunteering and singing. Her special talent is that she can sing classical opera. The most important thing in Toni’s life is her mother who has facilitated her dream by supporting her in every way possible. http://www.missworld.com #Jamaica #missJamaica #MissWorld2019 #MissWorld #FabUK #FabUKmagazine #fabUKtv #BeautyPageant #London #UK #magazine 2019-11-23T15:28:12.000Z

Esta joven de 23 años es estudiante de psicología y estudios de mujeres en la Universidad Estatal de Florida. Ella ganó el talento preliminar con su interpretación de “No tengo nada” de Whitney Houston.

Miss Kazajstán Madina Batyk

KAZAKHSTAN, Madina Batyk – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-15T10:51:43.000Z

Esta voluntaria y estudiante de enfermería de 20 años terminó en el Top 10 de la competencia preliminar.

Miss Malasia Alexis SueAnn Seow

MALAYSIA, Alexis SueAnn – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-12T12:20:51.000Z

Esta presentadora de televisión de 24 años terminó en el top 10 de Belleza con un propósito preliminar debido a su proyecto Chance 4 Change, que se centra en proporcionar conciencia y educación sobre el abandono del bebé.

Miss Malta Nicole Vella

MALTA, Nicole Vella – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-12T12:23:33.000Z

Esta estudiante de psicología de 20 años ha tocado el piano desde que tenía seis. Ella espera finalmente obtener su maestría en musicoterapia. La aspirante terminó en el Top 5 de la competencia de talentos.

Miss México Ashley Alvidrez

El Paso native Ashley Alvidrez wins Miss Mexico 2019El Paso native Ashley Alvidrez was crowned Miss Mexico Friday in Mexico City. Beauty Pageants is your one-stop destination for all that's happening in and around the world of glamour and beauty. Get the latest news, views and interviews from beauty contests like Femina Miss India, Miss Diva, Mr India, Campus Princess, Fresh Face, Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss International, Miss United Continents, Miss Supranational, Miss Grand International all under one roof. Check out all exclusive videos on this channel. 2019-09-23T12:24:27.000Z

Este estudiante de negocios de 20 años espera convertirse en un filántropo exitoso. Ella también tiene dos perros, un gato, un conejito y un caballo. Ella terminó en el Top 10 en el preliminar cabeza a cabeza.

Miss Moldova, Elizaveta Kuznitova

MOLDOVA, Elizaveta Cuznetova – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-12T14:03:32.000Z

Este estudiante de 19 años actualmente estudia para ser un intérprete de inglés y francés. Ella ha ganado dos competiciones nacionales en literatura inglesa y terminó en el Top 10 en el preliminar de enfrentamientos directos.

Miss Mongolia Tsevelmaa Mandakh

MONGOLIA, Tsevelmaa Mandakh – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-13T13:12:58.000Z

Este estudiante de neurología de 22 años espera convertirse en una voz en la industria del cuidado de la salud. Ella terminó en el Top 10 de la competencia de belleza preliminar.

Miss Nepal Anushka Shrestha

Anushka Shrestha – Full Introduction (Miss World Nepal 2019)Full Version of the Introduction Video of Anushka Shrestha – Miss World Nepal 2019. Instagram: https://www.instagram.com/anshkashrestha/ Concept/Script: Niharika Gyawali Instagram: https://bit.ly/2Xc7uTO A Film by : Darshan Pokhrel YouTube – https://bit.ly/2HBZ9Dz Instagram – https://bit.ly/2JZcdRE Twitter – https://bit.ly/2HcMbN4 Music : Foeseal Facebook – https://bit.ly/2K3t5qI YouTube – https://bit.ly/2qNOlZi Soundcloud – https://bit.ly/2HMwKbp Instagram – https://bit.ly/2HOI32O Cinematography : Bikash Pandey/Darshan Pokhrel/Aditya Jung Rana Bikash Pandey Instagram: https://bit.ly/2CGxzkn Youtube : https://bit.ly/2rBmhvt Aditya Jung Rana: Instagram: https://bit.ly/2q0nHPX VFX By Nagesh Kandel Instagram – https://www.instagram.com/nageshkandel/ Supported by Nepal Tourism Board, Visit Nepal 2020 Nepal For Miss World 2019 2019-11-14T11:15:13.000Z

Esta influencier digital de 23 años vive con el lema “ojos al principio, pies en el suelo y corazón en un lugar feliz”. Terminó en el Top 10 tanto para el enfrentamiento directo como para el concurso Beauty with a Purpose. , y ganó el concurso preliminar de Multimedia Challenge.

Miss Nigeria Nyekachi Douglas

NIGERIA, Nyekachi Douglas – Contestant Information (Miss World 2019) 2019-11-15T11:27:40.000Z

Esta estudiante de salud pública de 21 años sueña con tener su propia línea de moda. Terminó en el Top 10 en las competiciones preliminares de cabeza a cabeza, modelaje y Belleza con un propósito y obtuvo el segundo lugar en la competencia deportiva.

Miss Paraguay Araceli Bobadilla

Araceli Bobadilla, Miss World Paraguay 2019Araceli will represent Paraguay at the 2019 Miss World finals. 2019-08-10T12:17:10.000Z

A esta estudiante de periodismo de 20 años le encanta bailar y quiere construir una compañía de arte para apoyar la cultura y el talento paraguyanos. Terminó en el Top 10 del preliminar de enfrentamiento directo.

Miss Filipinas Michelle Dee

Miss World 2019 Head to Head Group 17Vanessa talks to group 17 in the head to head challenge, group 17 contestants are: Rwanda, Aruba, Philippines, Dominican Republic and Ghana 2019-12-04T12:00:10.000Z

Esta actriz y presentadora matutina de 24 años adora los deportes extremos. Terminó en el Top 10 del preliminar de enfrentamiento directo.

Miss Trinidad y Tobago Tya Jane Ramey

TRINIDAD AND TOBAGO, Tya Jane La Shon Ramey 2019-11-13T13:17:42.000Z

Esta estudiante de trabajo social de 21 años quiere algún día convertirse en embajador de las Naciones Unidas. Terminó en el Top 10 para el modelado y el enfrentamiento directo y terminó tercero en el preliminar del día deportivo.

Miss Túnez Sabrine Mansour

Sabrine Khalifa Mansour crowned Miss Tunisie 2019Sabrine Khalifa Mansour was crowned Miss Tunisie 2019 aka Miss World Tunisia 2019 at the Municipal Theater of Tunis where she battled out fifteen contestants to claim the title 2019-07-01T06:26:26.000Z

Esta estudiante de odontología de 24 años es bailarín de flamenco y salsa. Ella terminó en el Top 10 en la belleza con un propósito preliminar.

Miss Uganda Oliver Nakakande

Okulonda miss Uganda 2019/2020.Oliver Nakakande yaawanguddeOkulonda miss Uganda 2019/2020.Oliver Nakakande yaawangudde Don't forget to subscribe to our channel and follow us on links below: https://twitter.com/bukeddetv https://www.facebook.com/BukeddeTV/ https://www.facebook.com/bukedde.ug/ https://twitter.com/bukeddeonline KAMPALA AGATALIIKO NFUUFU 27-7-2019 2019-07-27T19:32:42.000Z

A esta estudiante de negocios de 24 años le encanta jugar baloncesto y cocinar. Ella hizo el Top 10 en el modelado preliminar.

Miss Venezuela Isabella Rodríguez

VENEZUELA – Isabella Rodriguez – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-13T15:14:57.000Z

Esta bailarina y pintora de 26 años terminó Top 10 en los eventos preliminares cara a cara y Beauty With a Purpose.

Miss Vietnam Luong Thuy Linh

VIETNAM, Luong Thuy Linh – Contestant Introduction (Miss World 2019) 2019-11-13T15:23:03.000Z

Este estudiante de 19 años aspira a trabajar en la industria de la moda. Ella hizo el Top 10 en los preliminares de modelado y Belleza con un Propósito.

Predicciones para este año

Tenemos cinco favoritas. Primero, las candidatas que terminaron en la final de las competiciones más preliminares son Miss India Suman Rao y Miss Trinidad y Tobago Tya Jane Ramey con tres cada una, y Miss Nigeria Nyekachi Douglas con cuatro.

En segundo lugar, de las cuatro participantes con el total más alto de votos globales, dos de ellas también llegaron al Top 10 en dos competiciones preliminares: Miss Nepal Anushka Shrestha y Miss Vietnam Luong Thuy Linh. Cualquiera de esas cinco participantes podrían ganar el concurso Miss Mundo 2019.

Las finales del concurso se llevarán a cabo el sábado 14 de diciembre en Londres.